Минфин США: преступники предпочитают доллары, а не криптовалюты

В Казначействе США подтвердили, что фиатные валюты, особенно - доллар США, остаются более популярным средством расчетов в преступном мире, чем криптовалюты. Об этом сообщает CCN.

«Несмотря на то, что цифровые валюты используются для незаконных расчетов, объем таких транзакций намного меньше, чем аналогичные показатели в традиционных расчетных средствах», - заявила заместитель помощника секретаря Казначейства США по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Дженифер Фолер.

По данным Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью ежегодная выручка от незаконной деятельности составляет $2 трлн. Злоумышленники используют так называемый «черный нал», а также отмывают деньги через торговые операции и банки. Кроме того, они активно используют цифровые валюты, позволяющие в большинстве случаев оставаться анонимными.

Несмотря на незначительные объемы отмывания денег посредством цифровых валют, власти США проявляют к ним повышенный интерес и разрабатывают AML-стратегию, учитывающую криптовалютный фактор.

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