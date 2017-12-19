Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb

Национальное агентство разведки Южной Кореи полагает, что за кибератакой на криптовалютную биржу Bithumb стоят хакеры, связанные с КНДР, сообщил источник в разведывательном ведомстве.

В результате совершенной еще в феврале хакерской атаки была похищена криптовалюта примерно на 7 миллионов долларов по ее курсу на тот момент.

Сейчас стоимость похищенной криптовалюты составляет более 80 млн долларов. Также хакеры украли личные данные более 30 тысяч пользователей биржи.

Bithumb - самая популярная криптовалютная биржа Южной Кореи и одна из крупнейших таких бирж в мире.

По мнению аналитиков, северокорейские хакеры могут осуществлять атаки на криптовалютные биржи, чтобы страна имела возможности обойти финансовые санкции, введенные в отношении Пхеньяна в связи с ядерной программой КНДР.

Как сообщается, хакеры атаковали Bithumb в феврале 2017 года, однако о кибератаке стало известно лишь в июне.

Хакеры также пообещали стереть на своих носителях украденную ими информацию о пользователях биржи, если Bithumb заплатит им 5,5 млн. долларов.

Источник в Национальном агентстве разведки Южной Кореи также сообщил, что КНДР подозревают в причастности к еще одной атаке - на криптовалютную биржу Coinis, которая произошла в сентябре.

Еще одна попытка кибератаки на эту биржу в октябре была пресечена. Информация о кибератаке была передана в прокуратуру Южной Кореи.

Власти Южной Кореи не регулируют торговлю цифровыми валютами и деятельность криптовалютных бирж на территории страны.