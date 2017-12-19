Финансовые новости
- |
- 19.12.17
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb
08:40 18.12.2017 |
Национальное агентство разведки Южной Кореи полагает, что за кибератакой на криптовалютную биржу Bithumb стоят хакеры, связанные с КНДР, сообщил источник в разведывательном ведомстве.
В результате совершенной еще в феврале хакерской атаки была похищена криптовалюта примерно на 7 миллионов долларов по ее курсу на тот момент.
Сейчас стоимость похищенной криптовалюты составляет более 80 млн долларов. Также хакеры украли личные данные более 30 тысяч пользователей биржи.
Bithumb - самая популярная криптовалютная биржа Южной Кореи и одна из крупнейших таких бирж в мире.
По мнению аналитиков, северокорейские хакеры могут осуществлять атаки на криптовалютные биржи, чтобы страна имела возможности обойти финансовые санкции, введенные в отношении Пхеньяна в связи с ядерной программой КНДР.
Как сообщается, хакеры атаковали Bithumb в феврале 2017 года, однако о кибератаке стало известно лишь в июне.
Хакеры также пообещали стереть на своих носителях украденную ими информацию о пользователях биржи, если Bithumb заплатит им 5,5 млн. долларов.
Источник в Национальном агентстве разведки Южной Кореи также сообщил, что КНДР подозревают в причастности к еще одной атаке - на криптовалютную биржу Coinis, которая произошла в сентябре.
Еще одна попытка кибератаки на эту биржу в октябре была пресечена. Информация о кибератаке была передана в прокуратуру Южной Кореи.
Власти Южной Кореи не регулируют торговлю цифровыми валютами и деятельность криптовалютных бирж на территории страны.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко намерен внести в Раду представление на назначение нового главы НБУ 21 декабря, - представитель Президента Луценко
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин надеется на получение от МВФ в 2018 более 2 траншей
|Индекс инвестиционной привлекательности Украины в 2017 г. вышел из негативной плоскости и сохраняет нейтралитет - ЕБА
|Мост и бетонка. На что Украина потратит китайские миллионы
|Зимнее обострение Путина. Нас ждут три определяющих месяца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+
|Швеция оплатит домовладельцам станции для подзарядки электромобилей
|Картельное ведомство ФРГ подозревает Facebook в злоупотреблении сбором данных
|Virgin Hyperloop One поставила новый рекорд — 386 км/ч
|Zanco Tiny T1: самый маленький в мире сотовый телефон
|Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226
|Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb
Это интересно
|BMW займет в Чехии 500 гектаров полигоном для беспилотников
|Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — каким мессенджерам можно доверять
|Samsung запатентовал дизайн смартфона с необычным загнутым дисплеем
|В США вновь вводят регистрацию дронов
|Федеральная комиссия по связи США отменила правило сетевого нейтралитета
|Toyota построит первую в мире станцию по производству электричества, воды и водорода
|10 профессий, которые выбирают молодые американцы