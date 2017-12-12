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Правительство Болгарии заработало 3 миллиарда долларов на конфискованных биткоинах
16:00 12.12.2017 |
Правительство Болгарии конфисковало у контрабандистов 200 тысяч биткоинов, стоимость которых составляет около 3 миллиардов долларов.
Власти Болгарии раскрыли крупную сеть контрабандистов, которые уходили от уплаты налогов и сборов, а деньги вкладывали в биткоины.
Злоумышленники с помощью подкупа заразили компьютеры болгарской таможни вирусом, который позволил им не платить таможенные сборы при ввозе товаров в страну. Таким образом они экономили миллионы долларов.
Преступники оказались криптоэнтузиастами - оказывается, они давно переводили свои деньги в биткоины.
После задержания 23 участников схемы и конфискации незаконно нажитого имущества у болгарских властей на руках оказалось более 200 тысяч биткоинов.
Суммы, которую заработало болгарское правительство на конфискованной криптовалюте, хватило бы на покрытие 18% государственного долга Болгарии, сообщает редактор Coindesk.
По нынешнему курсу это более 3 миллиардов долларов - около 7% от ВВП Болгарии.
Что будет с конфискованными биткоинами дальше, власти не сообщают.
Как известно, биткоин обошел рубль по капитализации.
Ранее сообщалось, что биткоин может снова расколоться.
Напомним, комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.
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