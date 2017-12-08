Запрет на ICO в Китае привел к распространению мошеннических альткоинов

На этой неделе Синьхуа, официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики, сообщило, что за 2017 год правоохранительные органы страны пресекли деятельность 107 мошеннических альткоинов. Эти монеты претендовали на статус продуктов индустрии финтеха, однако, по мнению властей, были обычными финансовыми пирамидами.

«Нулевые риски, высокие доходы»

По мере того как растет цена биткоина, к гонке присоединяются мошеннические альткоины, надеющиеся воспользоваться повышенным вниманием людей к криптовалютной индустрии. Чжао Шоуго (Zhao Shouguo), профессор экономики Северо-Западного университета в Сиане, считает, что запрет правительства на проведение ICO стал еще одним примером того, что «люди все равно получают то, что им нужно»:

«Запрет на ICO и закрытие бирж виртуальных валют создали рыночный вакуум и породили различные мошеннические криптовалюты. Представители подозреваемых в грязной игре монет убеждали пользователей, что из-за запрета основные криптовалюты теряют свою актуальность и теперь пришло их время».

Журналисты агентства Синьхуа провели поиск по слову «монета» в таких соцсетях как Wechat и QQ (популярный мессенджер китайской телекоммуникационной компании Tencent). Во время поиска они обнаружили закрытые группы, посвященные альткоинам, например, «HBB Environmental Protection Coin», «Radar Coin (VBC)» и «Red Shell Coin (RSS)». Модераторы групп размещали инфографики, демонстрирующие высокие доходы инвесторов, чтобы побудить пользователей вкладывать деньги.

«Пригласите пять участников, и вы сможете получить 600 юаней (90 долларов), даже нищий может это сделать», - обещали модераторы одной из групп.

Хуан Чжэнь (Huang Zhen), профессор юридического факультета Центрального университета экономики и финансов в Пекине, объяснил, что все больше подобных схем появляются в связи с тем, что дублировать альткоины дешево и просто.

Мошеннические монеты - новый тренд преступного мира

По состоянию на конец сентября этого года, китайские правоохранительные органы провели 5 900 уголовных расследований по пирамидальным схемам, которые в общей сложности собрали более 30 миллиардов юаней (4.5 миллиарда долларов). Полиция расследовала деятельность 107 мошеннических криптовалют, в том числе «Five Elements Coin», «Onecoin» и «Ticcoin». Журналисты агентства Синьхуа отмечают, что эти схемы использовали в своей деятельности популярные сейчас понятия криптовалют и блокчейна, чтобы запутать инвесторов.

В январе одна жительница Китая вложила все свои сбережения в «Five Elements Coin» без ведома мужа. Мало того, она убедила десять своих родственников тоже купить монету.

«Они сказали мне, что проект поддерживается центральным правительством для продвижения технологических инноваций», - говорит жертва. «И они пообещали, что мои инвестиции скоро составят 4 миллиона юаней (около 606 тысяч долларов)».

В итоге она оказалась в центре пирамидальной схемы, все ее средства пропали, а муж с ней развелся, когда понял, что она потратила все их сбережения.

Полиция города Хайкоу, столицы провинции Хайнань, разоблачила пирамиду под названием «Asia-Euro Coin». В течение года она привлекла более 47 000 инвесторов для покупки фальшивой криптовалюты, собрав около 613 миллионов долларов. Подозреваемый по фамилии Лю (Liu) говорил инвесторам, что он криптовалютный эксперт, у которого есть ресурсы по всему миру. Он проводил семинары в дорогих ресторанах, чтобы впечатлить потенциальных инвесторов.

С распространением мобильного банкинга и социальных сетей схемы Понци быстро могут привлечь новых инвесторов.

«Поскольку преступники часто находятся в разных частях Китая и организуют мошенничество с помощью компьютеров и мобильных телефонов, довольно сложно задержать всех сразу и доказать их виновность», - сказал Жэнь Цзянь (Ren Jian), сотрудник полиции в Хайкоу.