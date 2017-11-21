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Стартап Confido заработал на ICO $374 000 и пропал
14:20 21.11.2017 |
Стартап Confido, который в ходе ICO заработал более $374 тысяч, удалил информацию с сайта и аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, Reddit и Medium. Инвесторы проекта обратили на это внимание воскресенье, 19 ноября, пишет The Next Web.
20 ноября представитель Confido опубликовал сообщение на Reddit, в котором признался, что не может объяснить происходящее с компанией. В то же время на площадке Medium появилось заявление о «затруднительном положении Confido из-за проблем с законом», которое, впрочем, вскоре было удалено.
По предположению издания Motherboard, эта запись могла быть опубликована одним из основателей Confido по имени Йоост ван Доорн. Пользователи Reddit попытались найти участников команды Confido, однако обнаружили только поддельные профили в LinkedIn.
Один из пользователей 4chan за два дня до закрытия Confido провел собственное расследование и обнаружил, что все профили команды проекта поддельные, после чего продал токены Confido.
Отметим, что проект предлагал инвесторам «безопасные одноранговые транзакции с использованием «умных» контрактов и отслеживанием доставки». 14 ноября цена криптовалюты составляла примерно $1,2 за монету. Однако уже вечером 20 ноября она упала на 95% и составила $0,03 за монету. Рыночная капитализация криптовалюты Confido составляла более $10 млн.
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