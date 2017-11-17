Турецкая полиция поймала банду похитителей владельцев биткоинов

Турецкая полиция празднует успех после поимки предприимчивой банды похитителей владельцев криптовалют - их жертвами стали владельцы больших сумм в биткоинах. Банда из пяти человек была поймана во время попытки похищения второй жертвы. Ранее они незаконным путем получили 450 BTC (примерно 3.3 миллиона долларов) у богатого бизнесмена, который стал их первой целью.

Инцидент произошел в Мертере, пригороде на западе Стамбула. Как сообщает местная газета Habertürk, дерзкая банда следила за машиной своей первой жертвы, прежде чем похитить его вместе с ноутбуком и прочей техникой. Затем они заставили его отдать им 450 BTC. Преступники не отпускали жертву на протяжении восьми часов, держали его в микроавтобусе и угрожали насилием.

Очевидно, что преступники не очень хорошо умеют заметать свои следы, как в реальном мире, так и в интернете. Дело попало в полицию для расследования после того, как пострадавший подал жалобу. После установления личностей членов банды, турецкая полиция начала за ними слежку.

В дополнение к ведению наблюдения в реальном мире, правоохранители отследили перемещение украденных монет. Затем полиция инициировала операцию с подставным агентом и сумела поймать преступников с поличным, когда они готовились похитить вторую жертву. Турецкое правосудие работает очень быстро и достаточно жестко - сообщается, что один из главарей уже был осужден за вымогательство и приговорен к 30 годам лишения свободы.

Похоже, что банда выбирала первую жертву на основе записей в социальных сетях, где бизнесмен демонстрировал свой роскошный образ жизни и свою красивую невесту. Это при том, что большинство владельцев криптовалюты уже поняли, что не стоит хвалиться своим богатством и выставлять его напоказ.

Биткоин не привлекает преступников - их привлекают обычные деньги и ценности. Поскольку цена биткоина продолжает расти, необходимость в безопасном хранении закрытых ключей возрастает с каждым днем.