Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам в создании криптовалютной пирамиды

Генпрокуратура подозревает должностных лиц ГФС в содействии гражданам РФ при организации ними финансовой пирамиды Money Technology, связанной с добычей криптовалют. Об этом сообщает 368.media.

Россияне занимаются привлечением от посторонних граждан средств на приобретение компьютерного оборудования для создания так называемых «промышленных майнингових ферм», которые будут заниматься добычей различных криптовалют и получать доходы от их продажи и роста курса. Соответственно, инвесторам обещают ежемесячное получение дивидендов за вложенные средства.

По мнению следствия, механизм мошенничества содержит признаки «финансовых пирамид», так на начальном этапе, для положительного восприятия инвесторами возможности получения значительных дивидендов в будущем проводятся семинары, вебинары и масовая рекламная кампания в Интернете, где путем манипуляций и обещаний водят людей в заблуждение относительно возможного получения средств.

При этом, проект Money Technology не зарегистрирован на юридических лиц и не имеет банковских счетов, а все денежные средства необходимо перечислять на банковские карточки лично одному из организаторов или отдавать наличными.

В обмен на деньги вкладчик получает так называемые «крипто-акции» - «токены», которые обмениваются на определенное количество виртуальных монет соответствующей криптовалюты по номинальной начальной стоимости. Стоимость одного «токена» равна одному доллару, а общее их количество в рамках проекта ограничено на уровне 500 тыс. штук.

Следователи считают, что мошенники закупили компьютерное оборудование для «ферм», на полученные от инвесторов деньги на начальном этапе, чтобы добиться их доверия к проекту и дальнейшего привлечения дополнительных инвесторов.

Доходность инвестиций организаторы схемы декларируют на уровне 20% в месяц, рост стоимости «токенов» - на 60% в год. Дополнительные бонусы будут получать те, кто вложил минимум 1 тыс. долларов и привлечет других вкладчиков (10% от суммы «токенов», которые приобретает привлечённый человек).

Однако следователи указывают еще на один признак «финансовой пирамиды»: вкладчики получают прибыль при условии привлечения ими к схеме других лиц-вкладчиков, то есть реальным источником доходов являются вклады новых участников, а не средства, заработанные от работы «промышленных майнингових ферм».

Также правоохранители подозревают, что указанную незаконную деятельность, связанную с теневыми финансовыми схемами и механизмами, покрывают неустановленные должностные лица органов ГФС.