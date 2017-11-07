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В Украине массово угоняют автомобили на евробляхах
В Украине появились группы угонщиков, которые воруют нерастаможенные авто.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
"Появились группы угонщиков, которые специализируются именно на угоне авто с " бляхами" с последующим сбытом угнанного на разборку. Абсолютно безопасно, так как на временно ввезенное авто заявление об угоне могут написать только "верблюд" либо иностранный владелец авто", - заявил он.
Как сообщалось, народные депутаты подготовили законопроект о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.
Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.
Как известно, ранее ГФС сообщала, что в 2017 году в Украину ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией.
В ГФС сообщили, что более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.
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