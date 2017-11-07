В Украине массово угоняют автомобили на евробляхах

В Украине появились группы угонщиков, которые воруют нерастаможенные авто.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Появились группы угонщиков, которые специализируются именно на угоне авто с " бляхами" с последующим сбытом угнанного на разборку. Абсолютно безопасно, так как на временно ввезенное авто заявление об угоне могут написать только "верблюд" либо иностранный владелец авто", - заявил он.

Как сообщалось, народные депутаты подготовили законопроект о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.

Как известно, ранее ГФС сообщала, что в 2017 году в Украину ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией.

В ГФС сообщили, что более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.