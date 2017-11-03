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Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой
09:20 03.11.2017 |
Суд в Нью-Йорке арестовал бруклинского бизнесмена Максима Заславского. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при проведении ICO - первичном размещении криптовалют.
Уроженец Украины был арестован накануне, 1 ноября, следует из пресс-релиза прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.
С помощью ICO предприниматели собирают деньги на проекты в сфере блокчейна. Компания на своем сайте или на специальной веб-платформе выпускает токены - цифровые активы, которые инвесторы покупают за криптовалюту.
Одна из структур Заславского - REcoin Group Foundation - предлагала инвесторами купить криптовалюту REcoin, якобы обеспеченную недвижимостью. Предприниматель рассказывал инвесторам, что компания будет вкладывать полученные на ICO средства в недвижимость, и обещал большую прибыль.
По схожей схеме было организовано ICO еще одной структуры Заславского - Diamond Reserve Club World (DRC World). Предприниматель уверял инвесторов, что компания будет вкладывать полученные деньги в алмазы, говорится в сообщении прокуратуры восточного округа Нью-Йорка.
На самом деле ни в первом, ни во втором случае полученные деньги инвесторов не вкладывались в реальные активы, пришли к выводу прокуроры.
Заславский уверял, что его проект REcoin уже нанял команду юристов, брокеров, бухгалтеров и других профессионалов. По версии следствия, сотрудников у компании нет. Ни одна из этих организаций не вела реальной деятельности, уточняется в пресс-релизе.
Если Заславского признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф.
"Будем воевать"
Обвинения в отношении Заславского выдвинула также Комиссия по ценным бумагами и биржам США (SEC). Регулятор возбудил административное дело в начале октября.
По данным SEC, в ходе ICO REcoin Заславский привлек 300 тыс. долларов, хотя компания сообщала, что получено 2-4 млн долларов.
SEC заморозила активы предпринимателя и его компаний. По ее иску Заславскому грозит запрет на участие в продажах цифровых активов. Также ему придется вернуть привлеченные средства инвесторам.
Заславский в своем комментарии сайту Anycoin.news заявлял, что будет оспаривать позицию регулятора. "Будем воевать, - заявлял он. - Обвинения SEC лишены оснований, мы не обманывали своих инвесторов и предлагаем полный возврат средств всем, кто этого желает".
Предприниматель объяснял, что компании просто еще не начали работу, поэтому у них не было сотрудников. "Сбор денег - это продажа членства в клубе, и после окончания продаж или на каком-то определенном этапе этого сбора мы планировали начать формировать резервы, как и объявляли, за счет привлеченных средств", - уверял предприниматель.
По мнению Заславского, SEC упустила вопрос с регулированием криптовалют и сейчас пытается наверстать упущенное, выбрав его в качестве "козла отпущения".
Очень много ICO
В последнее время в мире наблюдается бум начальных предложений токенов. По данным исследовательской компании Autonomous, в январе-августе 2017 года в рамках ICO было привлечено 1,3 млрд долларов. В 2015 году этот показатель составлял 222 млн долларов, в 2014 году - 26 млн долларов.
Во многих случаях компании пытаются привлечь финансирование по механизму выпуска акций. В рамках таких ICO инвесторам предлагается по сути дать компании средства на будущие проекты, которые, по заверениям менеджмента, принесут большие прибыли.
В июле SEC опубликовала сообщение о том, что к таким ICO могут применяться законы о выпуске акций. Это означает, что компаниям при проведении ICO придется соблюдать те же процедуры, что и при выпуске акций - например, готовить проспект эмиссии, в котором раскрывается много информации.
Сейчас компании, чтобы провести ICO, достаточно нанять команду разработчиков и опубликовать так называемую "белую книгу" - документ, в котором описывается проект.
Создатель Ethereum - второго по популярности блокчейн-проекта - Виталик Бутерин в августе заявил, что сомневается в пользе многих проводимых сейчас ICO. Он отметил, что токены многих компаний не имеют реальной ценности и не вносят никакого вклада в создание децентрализованной инфраструктуры.
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