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Трейдеру из штата Пенсильвания было предъявлено обвинение в манипуляциях на фондовом рынке
08:29 02.11.2017 |
В правительственном агентстве, выполняющем функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг уверены, что Джозеф Уиллнер (Joseph P. Willner) обогащался незаконными методами, получая доход путём создания себе выгодных условий на рынке через несколько брокерских аккаунтов.
Есть сведения, что преступник и его сообщник имели доступ к более чем 100 трейдерским учётным записям и пользовались ими для извлечения выгоды, обеспечивая себе преимущества при торгах различными акциями и ценными бумагами. Примечательно заявление Уиллнера, в котором он рассказал, что расплачивался со своим сообщником биткоинами.
В отчёте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) упоминается, что мошенники делили доходы от сделок поровну, а для расчётов Джозеф Уиллнер обращался к услугам компании, конвертирующей доллары в криптовалюту.
Преступники придерживались одной стратегии, выполняя финансовые операции в часы относительного затишья на рынках, когда объёмы торгов были низки. Их доход за одну торговую сессию мог достигать $6 000. В качестве наказания обвиняемым предписывается вернуть все добытые незаконным путём средства с учётом штрафов и процентов. Кроме того, преступникам запретят торговать ценными бумагами на некоторый срок.
Хотя эти великие комбинаторы и пользовались псевдонимами, криптовалютами и, скорее всего, защищёнными мессенджерами, Джозеф Уиллнер попросту пренебрёг сервисами, позволяющими скрыть IP адрес, и вёл свои тёмные дела, используя обычное домашнее интернет-соединение, по которому его было довольно просто отследить.
Со стенограммой судебного заседания можно ознакомиться на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам. В документе рассмотрено, как именно проводились манипуляции на рынке ценных бумаг.
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