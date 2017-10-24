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Израиль выдал США россиянина из клана манипуляторов сознанием
09:06 23.10.2017 |
В США экстрадирован из Израиля россиянин Станислав Назаров, обвиняемый в отмывании денег в составе международной преступной организации. Конкретно ему инкриминируется отмывание барыша от мошеннической операции, жертвой которой стала крупная страховая компания в Индии.
46-летний Назаров, проживавший в городе Ор-Акива и имеющий израильское и российское гражданство, входит в число 19 человек, привлеченных весной в Вашингтоне по четырем федеральным делам о мошенничестве и отмывании денег. Объявляя об этом 1 марта, министерство юстиции США сообщило, что на тот момент в Нью-Йорке, Вашингтоне, Венгрии, Болгарии, Германии и Израиле были арестованы 16 из них.
В тот же день израильская полиция арестовала еще трех подозреваемых по заведенному в США делу, в том числе Назарова, который, как утверждается в обвинительном заключении, был связан с преступным кланом Харири, состоящим из арабов и израильтян.
Аресты в Израиле были проведены в рамках полицейской операции под кодовым обозначением "Дело № 278. Социальная инженерия". Вместе с Назаровым в Израиле были арестованы 19 человек.
Их социальная инженерия состояла в том, что они выдавали себя в имейлах или SMS-сообщениях за руководителей страховых компаний, банков или пенсионных фондов и давали их сотрудникам распоряжения перечислить средства на счета, указанные мошенниками.
В случае Назарова, например, сотрудникам государственной страховой компании со штаб-квартирой в Мумбаи заявили от имени ее директора, что он заключил конфиденциальную сделку на приобретение акций и предписывает им перевести в США первый взнос в сумме 1,4 млн. долларов. Подчиненные так и сделали.
Мошенники сумели выдать себя за директора компании, поскольку выведали его реквизиты посредством фишинговых имейлов. Назаров обвиняется не в проведении самой этой операции, а в том, что он якобы отмыл свою долю дохода от нее в сумме 50 тысяч долларов, переведенную ему сообщником в Израиль из США через Австрию и Россию.
На самом деле его сообщника завербовало ФБР, которое и организовало этот денежный перевод.
Имя сообщника пока закодировано в судебных документах как W-1 (от witness, "свидетель"). В них говорится, что он познакомился с Назаровым в сентябре 2013 года в сигарной лавке в Рамат-Гане. Тот якобы снабдил его банковским счетом для перевода добычи от мошеннических операций.
В дальнейшем Назаров якобы оказывал W-1 такие услуги регулярно и сделался его полновесным партнером, получая 50% дохода от афер. В июне 2015 года W-1 прилетел из Израиля в Вашингтон, чтобы разделить похищенную у индийской компании сумму между сообщниками, был арестован и согласился сотрудничать с ФБР, в частности, записывать разговоры с Назаровым.
Назаров согласился на экстрадицию в США. В деле еще нет имени его адвоката, поэтому попытки получить комментарии стороны защиты пока успеха не принесли.
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