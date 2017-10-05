Финансовые новости
- |
- 05.10.17
- |
- 12:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В России мошенники зарабатывали на продаже сувенирных биткойнов
08:04 05.10.2017 |
В Обнинске (Калужская область) мошенники продавали сувенирные монеты со значком биткойна под видом настоящей криптовалюты, сообщается на странице «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте».
О новом виде мошенничества стало известно после сообщения жительницы Обнинска, чей муж по незнанию приобрел 2 пластиковые монеты со значком биткойна за 1 тыс. рублей. По словам женщины, продавец заверил ее мужа в том, что криптовалюта постоянно дорожает и уже в ноябре можно будет заработать несколько тысяч рублей на колебании курса.
Как позже выяснилось, мужчина приобрел сувенирные пластиковые монетки, продающиеся на AliExpress за €1.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Грады" под Мариуполем: Почему снова начинается бойня
|Банкиры допускают раскачку валютного рынка еще неделю-полторы
|"Зрада" от Суркова. Почему закон "о реинтеграции Донбасса" будет скандальным
|Кабмин одобрил репрофайлинг ОВГЗ в портфеле НБУ с изменением предыдущих условий
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google представила беспроводные наушники с переводчиком
|Google Clip — камера с собственной системой искусственного интеллекта, которая сама решит, кого и когда снимать
|Представлен Google Pixelbook – хромбук-трансформер массой 1,1 кг
|Представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL
|В России мошенники зарабатывали на продаже сувенирных биткойнов
|3 недооцененных навыка, которые помогут в карьере
|Samsung показала шлем виртуальной реальности с поддержкой Windows Mixed Reality
Это интересно
|Испанский суд решил выдать русского «спам-короля» властям США
|Volkswagen передумал продавать Ducati
|Bloomberg: телеканал RT убран из сервиса Google Preferred
|Кибератака в 2013 году затронула все 3 млрд пользователей Yahoo
|Китайская полиция отказалась принимать заявления о краже биткоинов
|Хакнуть биоритмы. Как Нобелевка по медицине поможет людям обманывать свою природу
|Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн