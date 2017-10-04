Испанский суд решил выдать русского «спам-короля» властям США

Верховный суд Испании удовлетворил запрос американских властей на экстрадицию гражданина России Петра Левашова в США, где ему предъявлены обвинения в хакерстве, в том числе в управлении мощным ботнетом. На обжалование решения суда у россиянина есть три дня. Об этом во вторник, 3 октября, сообщило информагентство Reuters.

Напомним, 36-летний Левашов был задержан в апреле 2017 года в Испании, где проводил отпуск. В США против россиянина выдвинуты обвинения по восьми пунктам. В частности он обвиняется в управлении ботсетью Kelihos, насчитывающей свыше 100 тыс. инфицированных систем и использующейся киберпреступниками для распространения вредоносного ПО, программ-вымогателей, фишинговых писем и пр. Прокуратура требует для Левашова наказания в виде 52 лет лишения свободы, однако сам обвиняемый свою вину отрицает.

Во время судебного заседания на прошлой неделе в Мадриде россиянин заявил , что в течение десяти последних лет работал на «Единую Россию» и является российским военнослужащим с засекреченной специальностью. Никаких доказательств своему заявлению Левашов не привел. Обвиняемый выразил опасения по поводу своей экстрадиции в США, так как, по его словам, американские власти могут подвергнуть его пыткам с целью выведать секретную информацию.