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Китайская полиция отказалась принимать заявления о краже биткоинов
14:34 03.10.2017 |
Стало известно, что 28 августа неизвестный хакер взломал один из аккаунтов биржи OKEx и вывел все имеющиеся денежные средства на счету пользователя. В результате хакерская атака привела к потере 200 Биткоинов на общую сумму более 5 миллионов юаней (около 750 тыс. долларов).
В тоже время было взломано ещё несколько аккаунтов. В совокупности с биржи было выведено около 600 Биткоинов на сумму более 20 миллионов юаней (около $3 миллионов).
По данному факту владельцы биржи OKEx сообщили, что кража была совершена хакерами и не имеет ничего общего с безопасностью самой платформы. В результате происшествия жертвы хакерской атаки обратились в органы полиции. Однако, полиция отказалась принимать заявления от пострадавших, объясняя это тем, что Биткоин является пирамидой и его торговля в Китае запрещена.
Из этого можно сделать вывод, что биржи должны больше уделять внимания безопасности своих аккаунтов во избежание потерь.
Площадка OKEx была запущена в 2013 году и принадлежит одной из крупнейших бирж Китая OKCoin.
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