Китайская полиция отказалась принимать заявления о краже биткоинов

Стало известно, что 28 августа неизвестный хакер взломал один из аккаунтов биржи OKEx и вывел все имеющиеся денежные средства на счету пользователя. В результате хакерская атака привела к потере 200 Биткоинов на общую сумму более 5 миллионов юаней (около 750 тыс. долларов).

В тоже время было взломано ещё несколько аккаунтов. В совокупности с биржи было выведено около 600 Биткоинов на сумму более 20 миллионов юаней (около $3 миллионов).

По данному факту владельцы биржи OKEx сообщили, что кража была совершена хакерами и не имеет ничего общего с безопасностью самой платформы. В результате происшествия жертвы хакерской атаки обратились в органы полиции. Однако, полиция отказалась принимать заявления от пострадавших, объясняя это тем, что Биткоин является пирамидой и его торговля в Китае запрещена.

Из этого можно сделать вывод, что биржи должны больше уделять внимания безопасности своих аккаунтов во избежание потерь.

Площадка OKEx была запущена в 2013 году и принадлежит одной из крупнейших бирж Китая OKCoin.