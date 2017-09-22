CFTC обвинила нью-йоркскую компанию в создании пирамиды, основанной на биткойнах

Американская Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) обвинила нью-йоркскую компанию Gelfman Blueprint Inc. в создании так называемой "схемы Понци", основанной на биткойнах.

Это первый случай, когда регулятивные меры принимаются в отношении бизнеса, основанного на криптовалюте.

СFTC обратилась с иском в окружной суд Манхэттена, обвинив Gelfman Blueprint и ее главного исполнительного директора Николаса Гельфмана в мошенничестве, незаконном присвоении собственности, а также публикации ложных данных о счетах компании, связанных с инвестициями в биткойны.

В иске регулятора отмечается, что Gelfman Blueprint привлекала инвесторов, обещая обеспечить устойчивые доходы за счет высокочастотной торговли биткойнами. В реальности компания использовала средства новых инвесторов для выплаты процентов предыдущим, в связи с чем ее бизнес можно назвать "схемой Понци", заявила CFTC.

Gelfman Blueprint в июле 2015 года опубликовала данные о том, что управляет активами на общую сумму порядка 2367 биткойнов, однако в действительности на ее балансе было менее 270 биткойнов, говорится в иске. С июля 2015 года компания не проводила сделок с биткойнами, и на начало августа того же года ее биткойновый баланс был нулевым, отметила CFTC.

По данным регулятора, Gelfman Blueprint привлекла более $600 тыс. у 80 инвесторов в период с января 2014 по январь 2016 года.

Курс биткойна 22 сентября составляет $3633,86.

