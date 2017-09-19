Мошенники похищали деньги клиентов российского Сбербанка, используя выброшенные чеки

Две 34-летние жительницы Люберец Елена Анисова и Людмила Баданина похищали деньги вкладчиков Сбербанка через сервис «Сбербанк Онлайн», используя чеки, найденные в мусорных урнах возле банкоматов. В выброшенных чеках они находили персональные данные клиентов, в частности номера телефонов, идентификаторы пользователей и пароли.

Далее злоумышленницы отправляли полученные данные сообщнику, работавшему в одном из столичных салонов связи. Он предоставлял паспортные данные клиентов, которые находил в базе сотовых операторов. После этого на номер жертвы подключалась услуга «добровольная блокировка», а затем злоумышленники с помощью фальшивой доверенности оформляли новые SIM-карты взамен якобы утерянных. Далее мошенницы взламывали личный кабинет клиента в сервисе «Сбербанк Онлайн» и переводили его средства на свои банковские карты, после чего обналичивали их. В период с мая по сентябрь 2016 года группой мошенников было похищено порядка 660 тыс. рублей со счетов 11 жителей Белгородской области.

Как выяснилось в ходе расследования, Анисова и Баданина уже не первый раз используют подобную схему. Они совершили аналогичные преступления в Московской области в начале 2016 года и находились на испытательном сроке. Свердловский райсуд г. Белгород с учетом всех обстоятельств приговорил Баданину к 2,5 годам, а Анисову к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Их сообщник получил штраф в размере 498 тыс. рублей.



