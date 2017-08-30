Бывший инженер VW приговорен почти к трем годам тюрьмы

За аферу под названием "дизельгейт" немецкому автоконцерну Volkswagen пришлось выплатить в США миллиарды долларов в виде штрафов и компенсаций. Теперь Штаты выносят обвинения сотрудникам. Бывший инженер VW Джеймс Лиэнг приговорен почти к 3 годам тюрьмы.

Лиэнг стал первым, кто получил приговор суда за участие в крупнейшем скандале в истории мировой автомобильной промышленности. Он является гражданином Германии родом из Индонезии. Лиэнг был руководителем подразделения Volkswagen по дизельным технологиям в США. Теперь он должен также выплатить штраф в размере $200 тыс. Как пишет издание Der Spiegel, Лиэнга обвинили в том, что он помог Volkswagen создать систему, которая позволила подделать показатели вредных выбросов в атмосферу на автомобилях с дизельными двигателями.

Лиэнг не отрицает свою вину. Он признал себя виновным еще в прошлом году. Благодаря сотрудничеству со следствием бывший инженер Volkswagen получил меньше установленного законом максимального срока за преступление. На слушании в Детройте окружной судья Шон Кокс заявил:

"Лиэнг был вовлечен в схему обмана регуляторов и потребителей. Это серьезное преступление, которое связано с массовым мошенничеством и откровенным обманом американских потребителей. Лиэнгу принадлежит огромный дом в Южной Калифорнии с бассейном. Его годовой доход составляет $250 тыс. Он не хотел отказываться от подобного образа жизни".

Как говорится в документах суда, Лиэнг не был вдохновителем "дизельгейта". Он принимал участие в разработке двигателя и обманного устройства в 2006 г. Он также был задействован в переговорах с Агентством по охране окружающей среды США и Калифорнийским советом по воздушным ресурсам в 2007 г. для получения разрешений на поставки автомобилей в Соединенные Штаты.

В начале августа еще один сотрудник Volkswagen - Оливер Шмидт - признал себя виновным в "дизельгейте" и нарушении закона США о чистом воздухе. В целом восемь руководителей VW обвинили в участии в этой "дизельной" афере.

"Дизельгейт" два года назад стал главным автомобильным скандалом. Компания Volkswagen в сентябре 2015 г. призналась, что устанавливала на свои автомобили специальное программное обеспечение, занижавшее данные о выбросах вредных веществ в атмосферу.

"Дизельный скандал" затронул более 11 млн автомобилей - примерно столько машин продали компании, входящие в концерн Volkswagen. Как выяснилось впоследствии, их выбросы не соответствовали нормативам.