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ФБР: инсайдеры все чаще используют мессенджеры
08:53 22.08.2017 |
Американские власти обеспокоены тем, что зашифрованные приложения все более активно используются при инсайдерской торговле и других финансовых преступлениях.
Представители Федерального бюро расследований США отметили, что практика использования самоудаляющихся сообщений для сокрытия коммуникаций между мошенниками от служб внутреннего контроля и регулирующих органов стала "в целом растущей проблемой".
Об этом в комментариях изданию Financial Times заявил Джон Казале, помощник специального агента по финансовым преступлениям в манхэттенском офисе ФБР.
"Появляются новые технологии, и они так или иначе будут применяться и могут быть применены в том числе и для мошенничества, отмывания денег и инсайдерской торговли".
В середине августа в рамках судебного разбирательства по сравнительно малоизвестному расследованию впервые было установлено, что при совершении инсайдерских сделок применялись такие приложения, как WhatsApp, Signal или Telegram.
В материалах дела (PDF), опубликованных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), отмечается, что бывший сотрудник ИТ-подразделения Bank of America Дэниел Ривас использовал мобильное приложение для передачи зашифрованных самоудаляющихся сообщений трем друзьям о конфиденциальных корпоративных событиях. По данным следствия, Ривас заработал на инсайдерской торговле около $5 млн. Экс-сотрудник Bank of America признал себя виновным в данном преступлении.
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