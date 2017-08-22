ФБР: инсайдеры все чаще используют мессенджеры

Американские власти обеспокоены тем, что зашифрованные приложения все более активно используются при инсайдерской торговле и других финансовых преступлениях.

Представители Федерального бюро расследований США отметили, что практика использования самоудаляющихся сообщений для сокрытия коммуникаций между мошенниками от служб внутреннего контроля и регулирующих органов стала "в целом растущей проблемой".

Об этом в комментариях изданию Financial Times заявил Джон Казале, помощник специального агента по финансовым преступлениям в манхэттенском офисе ФБР.

"Появляются новые технологии, и они так или иначе будут применяться и могут быть применены в том числе и для мошенничества, отмывания денег и инсайдерской торговли".

В середине августа в рамках судебного разбирательства по сравнительно малоизвестному расследованию впервые было установлено, что при совершении инсайдерских сделок применялись такие приложения, как WhatsApp, Signal или Telegram.

В материалах дела (PDF), опубликованных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), отмечается, что бывший сотрудник ИТ-подразделения Bank of America Дэниел Ривас использовал мобильное приложение для передачи зашифрованных самоудаляющихся сообщений трем друзьям о конфиденциальных корпоративных событиях. По данным следствия, Ривас заработал на инсайдерской торговле около $5 млн. Экс-сотрудник Bank of America признал себя виновным в данном преступлении.