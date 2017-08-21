Генпрокуратура начала расследовать незаконное завладение $500 тыс. под видом внедрения криптовалюты

Генеральная прокуратура начала расследовать незаконное завладение средствами в размере 500 тыс. долларов под видом внедрения криптовалюты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения средствами потерпевшего по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Установлено, что граждане Украины по предварительному сговору с гражданином Индии организовали на территории Украины преступную схему, направленную на завладение средствами физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах.

Подозреваемые искусственно создали коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты в виде swisscoin.

С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта, злоумышленники в сети Интернет и в ходе встреч распространяли ложную информацию о том, что инвесторы якобы получат сверхприбыль в случае передачи ими наличных средств при покупке swisscoin.

На самом деле, полученные у инвесторов наличные денежные средства не использовались для их целевого назначения по внедрению криптовалюты, а только распределялись между членами преступной группировки и присваивались ими.

Вследствие мошеннических действий, указанные лица завладели средствами потерпевшего на сумму более 500 тыс. долларов.

В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Изъяты денежные средства, оружие, внешне похожее на автомат Калашникова, и боеприпасы к нему.

Как сообщали Українські Новини, 10 августа сотрудники Службы безопасности Украины выявили на территории государственного предприятия "Лечебно-оздоровительный" ИЭС им. Е. О. Патона" компьютерное оборудование по производству криптовалюты.