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Генпрокуратура начала расследовать незаконное завладение $500 тыс. под видом внедрения криптовалюты
18:51 21.08.2017 |
Генеральная прокуратура начала расследовать незаконное завладение средствами в размере 500 тыс. долларов под видом внедрения криптовалюты.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения средствами потерпевшего по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Установлено, что граждане Украины по предварительному сговору с гражданином Индии организовали на территории Украины преступную схему, направленную на завладение средствами физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах.
Подозреваемые искусственно создали коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты в виде swisscoin.
С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта, злоумышленники в сети Интернет и в ходе встреч распространяли ложную информацию о том, что инвесторы якобы получат сверхприбыль в случае передачи ими наличных средств при покупке swisscoin.
На самом деле, полученные у инвесторов наличные денежные средства не использовались для их целевого назначения по внедрению криптовалюты, а только распределялись между членами преступной группировки и присваивались ими.
Вследствие мошеннических действий, указанные лица завладели средствами потерпевшего на сумму более 500 тыс. долларов.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.
Изъяты денежные средства, оружие, внешне похожее на автомат Калашникова, и боеприпасы к нему.
Как сообщали Українські Новини, 10 августа сотрудники Службы безопасности Украины выявили на территории государственного предприятия "Лечебно-оздоровительный" ИЭС им. Е. О. Патона" компьютерное оборудование по производству криптовалюты.
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