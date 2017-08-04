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Операторы вымогателя WannaCry вывели все деньги из биткойн-кошельков
09:13 04.08.2017 |
Спустя три месяца после начала атак с использованием вымогательского ПО WannaCry его создатели вывели все имеющиеся в биткойн-кошельках средства - более $142 тыс. Транзакции были замечены ботом издания Quartz.
Шифровальщик требовал у своих жертв выкуп в размере $300-$600 в биткойнах. Все полученные деньги распределялись по трем кошелькам. В ночь на 3 августа были зафиксированы семь переводов средств, которые были проведены в течение 15 минут. Вероятнее всего, деньги пройдут через цепочку других биткойн-кошельков, чтобы скрыть конечного получателя.
Атаки вымогателя WannaCry начались 12 мая нынешнего года. Шифровальщик заразил свыше 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира. До настоящего времени создатели вредоноса не снимали деньги с кошельков. Последний раз биткойн-кошелек WannaCry пополнялся 24 июля на $600. По мнению экспертов в области кибербезопасности и правительственных спецслужб, атаки WannaCry - дело рук хакеров из Северной Кореи, а сама операция скорее политически мотивирована, нежели направлена на получение финансовой выгоды.
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