Операторы вымогателя WannaCry вывели все деньги из биткойн-кошельков

Спустя три месяца после начала атак с использованием вымогательского ПО WannaCry его создатели вывели все имеющиеся в биткойн-кошельках средства - более $142 тыс. Транзакции были замечены ботом издания Quartz.

Шифровальщик требовал у своих жертв выкуп в размере $300-$600 в биткойнах. Все полученные деньги распределялись по трем кошелькам. В ночь на 3 августа были зафиксированы семь переводов средств, которые были проведены в течение 15 минут. Вероятнее всего, деньги пройдут через цепочку других биткойн-кошельков, чтобы скрыть конечного получателя.

Атаки вымогателя WannaCry начались 12 мая нынешнего года. Шифровальщик заразил свыше 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира. До настоящего времени создатели вредоноса не снимали деньги с кошельков. Последний раз биткойн-кошелек WannaCry пополнялся 24 июля на $600. По мнению экспертов в области кибербезопасности и правительственных спецслужб, атаки WannaCry - дело рук хакеров из Северной Кореи, а сама операция скорее политически мотивирована, нежели направлена на получение финансовой выгоды.