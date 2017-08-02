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В Нидерландах похитили на полмиллиона евро iPhone из движущегося грузовика
12:52 02.08.2017 |
Голландская полиция задержала пятерых мужчин, уроженцев Румынии, по подозрению в краже смартфонов iPhone на общую сумму в 500 тыс. евро во время их транспортировки на грузовике, сообщил представитель пресс-службы полиции Эд Крашевский (Ed Kraszewski).
Пятеро мужчин в возрасте от 33 до 43 лет, предположительно, похитили смартфоны в ходе ночного ограбления неделю назад. Они приблизились на переоборудованном автомобиле к движущемуся, гружённому смартфонами автофургону настолько близко, что одному из подозреваемых удалось перебраться в него из автомобиля на полном ходу. Затем подозреваемый передал коробки со смартфонами в автомобиль преступников через отверстие, прорезанное в автофургоне.
По словам Крашевского, местная полиция раскрыла немало случаев ограбления грузовиков, но в подобный способ не верила до тех пор, пока не столкнулась с ним сама. «Грузовик перевозил грузы из пункта А в пункт Б и нигде не останавливался. Тем не менее (телефоны) исчезли, - отметил он. - Значит, это должно было случиться в пути. И теперь у нас, наконец, есть доказательства - автомобиль и добыча».
Подобные случаи ограблений были зафиксированы и в других странах Европы, причём грабителей всегда привлекали дорогие hi-end смартфоны. Но до этого момента полиции не удавалось выйти на след похитителей.
На видео, опубликованном румынской полицией в 2012 году, демонстрируется попытка преступников аналогичным образом проникнуть в движущийся грузовик. Кадры показывают, что автомобиль банды на высокой скорости приближается прямо к задней части автофургона, и один из преступников пытается забраться в фургон.
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