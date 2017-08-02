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Испания выдаст США предполагаемого хакера из России
19:52 01.08.2017 |
Российский программист Станислав Лисов, задержанный в январе в Барселоне, будет экстрадирован в США. Решение о выдаче предполагаемого хакера во вторник, 1 августа, приняла Национальная судебная коллегия в Мадриде. "Сейчас мы получили решение суда и изучаем его. С нашей точки зрения, это политический шаг", - цитирует агентство РБК заявление общественного защитника Александра Ионова.
По его данным, США хотят предъявить Лисову обвинения в "преступном сговоре с целью взлома компьютерных систем" и "преступном сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств общения". В том случае если суд признает его виновным, программисту грозит до 35 лет тюремного заключения, указал Ионов. По данным испанского агентства EFE, Лисов может получить до 25 лет тюрьмы.
Хищение данных онлайн-банкинга и средств со счетов клиентов
31-летний Станислав Лисов был задержан 13 января 2017 года в барселонском аэропорту Эль-Прат на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. По данным EFE, он находился в Испании в отпуске со своей женой и намеревался вылететь в другую страну ЕС.
Гражданин РФ подозревается в причастности к разработке и распространению вредоносной компьютерной программы NeverQuest, в помощью которой злоумышленники завладевали данными доступа к онлайн-банкингу клиентов финансово-кредитных институтов и похищали средства со счетов. В частности, как отмечает EFE, Лисову вменяется в вину хищение 855 тысяч долларов за период с июня 2012 по январь 2015 года.
В апреле Лисов направил по электронной почте обращение к Путину, попросив его о помощи в сложившейся ситуации. Никакого ответа он не получил, сообщил РБК его адвокат Александр Ионов.
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