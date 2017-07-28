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Полиция провела обыски у заключенных Полтавского СИЗО по делу о фейковой рассылке смс-сообщений
15:55 28.07.2017 |
Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Полтавской области провели обыски в камерах заключенных Полтавского следственного изолятора, изъяты телефоны, СИМ-карты, Wi-Fi-роутер, флэш-карты.
"Обыски проводились в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Речь идет о случаях мошенничества, которые заключались в выманивании денежных средств у граждан по схеме "ваш родственник в полиции", а также с помощью рассылки фейковых смс-сообщений от имени "Ощадбанка" и "ПриватБанка", - сообщает департамент киберполиции Украины в пятницу.
По информации департамента, установлено, что соучастники преступной схемы, так называемые "смотрящие", находились в местах лишения свободы, в СИЗО был четко сформирован раздел сфер влияния.
"Так, была сформирована группа, которая контролировала сферы жизнедеятельности уголовной среды на территории режимного объекта... Во время обысков изъято более 20 мобильных телефонов, СИМ-карты разных мобильных операторов Украины, Wi-Fi-роутер, флэш-карты. Также на территории режимного объекта обнаружены наркотические вещества, алкоголь, так называемые заточки и деньги", - информируют в киберполиции.
Также сообщается, что в ходе следственных действий в СИЗО у одного из руководителей изолятора изъяты записные книжки с черновыми записями, которые указывают на противоправную деятельность соучастников преступной группировки. Кроме того, среди его вещей обнаружены листы бумаги с номерами телефонов, контактами организатора преступной группы, фамилиями заключенных.
"Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 364 УК Украины (злоупотребление сластью или служебным положением)", - подчеркивается в сообщении.
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