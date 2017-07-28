На заправках в США были обнаружены скиммеры, передающие украденные данные платежных карт через текстовые сообщения

Скиммер - устройство, используемое злоумышленниками для считывания информации с магнитных полос банковских карт.

Устройства для считывания информации с банковских карт, которые злоумышленники устанавливают внутри бензозаправочной или газозаправочной колонки на заправочных станциях, обычно используют Bluetooth-модуль для передачи данных. Минус таких скиммеров заключается в том, что устройства может обнаружить любой человек с мобильным телефоном, однако преступники нашли свое решение проблемы, разработав скиммер, передающий похищенные данные через текстовые сообщения.

Хотя подобный подход далеко не нов и широко используется для передачи данных со скиммеров в банкоматах, это первый случай, когда подобное устройство было найдено в бензоколонке на заправочной станции, отмечает эксперт Брайан Кребс.

«GSM» - скиммеры были обнаружены на ряде заправочных станций в Нью-Йорке. Устройство сконструировано из компонентов мобильного телефона, SIM-карты и может использовать источник питания насоса.

По словам Кребса, сотрудники полиции продолжают изучать устройства. Пока сложно сказать, какой тип мобильных гаджетов использовался для создания скиммеров. На SIM-карте правоохранители не обнаружили каких-либо данных, помимо ее уникального серийного номера ICCID (Integrated Circuit Card Id).