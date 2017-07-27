От отмывания до похищения: 10 афер с биткоинами

10. Отмывание денег и финансирование преступности на нелегальной бирже Bitcoin

Отмывание денег стало огромной проблемой современного мира. Оно приводит к сокращению прибыли и способствует росту масштабных нелегальных предприятий.

В частности, это нелегальная биржа биткоинов, созданная двумя хакерами - Энтони Мурджио и Юрием Лебедевым.

Биржа Coin.mx не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, хотя такая обязанность прописана в законе, и действовала вне правового поля. Биржей часто пользовались мошенники, чтобы обналичить биткоины, добытые незаконным способом, например путем вымогательства с помощью трояна Cryptowall.

Попав на компьютер жертвы, он зашифровывает файлы и блокирует доступ к ним, пока пользователь не переведет хакерам определенную сумму денег. Как правило, хакеры требовали оплаты в биткоинах, так как эта система позволяет скрыть свое имя и местоположение.

Лебедев, Мурджио и их сообщники создали подставную компанию Collectables Club для конспирации мошеннической схемы.

Для компании был создан одноименный сайт. С помощью подставной фирмы мошенники стремились убедить легальные финансовые организации, помощь которых требовалась для работы, что их бизнес представляет собой легальное сообщество коллекционеров, покупающих и продающих памятные вещи.

Для того чтобы скрыть мошенническую активность от финансовых организаций, Мурджио получил контроль над кредитной организацией Credit Union из Нью-Джерси, клиентами которой главным образом были малоимущие слои населения.

Затем он перевел в новую организацию все банковские операции Coin.mx.

В 2015 г. ФБР арестовало двух граждан США, создателей нелегальной биржи для торговли биткоинами, - 37-летнего Юрия Лебедева и 31-летнего Энтони Мурджио. Они были задержаны в своих домах в штате Флорида.

9. Вымогательства Bitcoin

В последние годы ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) стала серьезной международной угрозой.

На территории Сирии и Ирака воюют различные группировки, как проправительственные, так и выступающие против президента Башара Асада. Однако военные действия ведутся не только на поле боя, но и в виртуальном пространстве.

В частности, речь идет о так называемой Сирийской электронной армии - Syrian Electronic Army (SEA), которая рассылает электронные письма, содержащие персональные данные, с угрозами, требуя от получателя оплаты в биткоинах.

В противном случае получателю угрожают расправой над членами его семьи.

В 2016 г. Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против троих участников хакерской группировки "Сирийская электронная армия" (Syrian Electronic Army, SEA).

Граждане Сирии, 22-летний Ахмад Умар Ага и 27-летний Фирас Дардар, а также гражданин Германии, 36-летний Петер Ромар обвиняются в преступном сговоре.

Им вменяется получение несанкционированного доступа к системам правительственных ведомств, международных организаций, СМИ и частных компаний, а также фабрикация информации о террористических атаках.



8. Пирамида и МЛМ-система

OneCoin - МЛМ-система, запущенная компанией Ружи Игнатовой One Coin Limited 20 января 2015 г.

OneCoin позиционируется компанией как "цифровая валюта, которая основана на криптографии", как аналог системы Биткоин. При этом есть существенные отличия от того, что обычно принято считать криптовалютой.

Электронное издание CoinTelegraph, специализацией которого являются вопросы криптовалют, считает, что данный проект имеет признаки финансовой пирамиды.

Продукт OneCoin фактически не является криптовалютой, а представляет собой аналог электронных платежных единиц, широко используемых в онлайн-играх, соответственно вся информация, внушаемая вкладчикам компании о возможности получения сверхприбыли, является преступным вымыслом, направленным на незаконное завладение денежными средствами вкладчиков.

Болгарская Комиссия по финансовому надзору 30 сентября 2015 г. опубликовала специальное сообщение, посвященное OneCoin.

Потенциальные инвесторы информируются о том, что приобретение, торговля и оплата через OneCoin и другие криптовалюты не регулируется существующим в ЕС и национальным болгарским законодательством о рынках капитала.

OneCoin, как и другие виртуальные валюты, не признается и не рассматривается в качестве финансового инструмента. Потенциальные инвесторы уведомляются о том, что инвестиции в криптовалюты представляют высокий риск.

В случае банкротства организатора подобные инвестиции не подлежат компенсации из "Фонда компенсаций инвесторам".

7. Похищения людей

Миллионер и председатель совета директоров энергетической компании Pearl Oriental Oil Вон Юйгуань исчез на Тайване, куда приехал, чтобы пройти лечение, в 2015 г.

После похищения семья миллионера начала получать письма с требованием выкупа в 70 млн гонконгских долларов (примерно $9 млн). Похитители грозились в случае невыплаты ослепить бизнесмена и переломать ему ноги.

Похитители требовали перевести деньги в биткоинах.

На момент исчезновения против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве, отмывании денег и ряде других нарушений в связи со сделкой по нефтегазовому месторождению в штате Юта, США, на $225 млн.

По данным тайваньских СМИ, 67-летнего миллионера нашли в заброшенном караоке-баре на западе острова. На его лице и ногах были видны следы избиения.

На месте были арестованы 12 подозреваемых в организации похищения, которые, вероятно, связаны с крупнейшей преступной группировкой Тайваня - "Бамбуковым союзом".

6. Торговля наркотиками онлайн

Некоторые считают, что биткоины используются только для покупки наркотиков в интернете.

В частности, Росс Ульбрихт, также известный как Dread Pirate Roberts, владелец анонимной торговой площадки Silk Road, 2 октября 2013 г. был арестован на территории Сан-Франциско по обвинениям в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег. C 29 мая 2015 г. отбывает пожизненное заключение.

Однако после его заключения появился целый ряд подобных площадок, торгующих наркотиками.

В частности, некий Максимилиан С., известный как Shiny Flakes, продал наркотиков на сумму около 4 млн британских фунтов стерлингов.

А в 2016 г. около 300 человек из Новой Зеландии было выявлено сотрудниками правоохранительных органов в ходе глобального полицейской акции "Гиперион", которая была направлена на то, чтобы арестовать людей по всему миру, которые занимаются незаконными делами в интернете, в частности торговлей наркотиками.

Силы полиции и таможни были сосредоточены для приоритетного скрининга контрабанды наркотиков, перемещаемых почтовыми службами стран, отслеживание посылок покупателям и поставщикам, всех запрещенных веществ.

Изъятые наркотики включают в себя кокаин, метамфетамин, героин, альфа-пвп, ЛСД, экстази и семена каннабиса.

5. Не внушающий доверия банк нового поколения

Он работает уже несколько недель: новый "международный банк" под названием NextBank. Одни считают его чудом, другие - чистой воды мошенничеством.

Банк предлагает хранить сбережения в 135 фиатных валютах, драгоценных металлах и в криптовалюте. Next Bank предлагает широкий спектр услуг, таких как международные дебетовые карты и сервис эскроу.

Фактически он заявляет, что предоставляет все возможные услуги, какие только может оказать банк. Более того, он также предлагает техническую поддержку на 50 или более языках.

Однако, если изучить информацию внимательнее, то окажется, что NextBank просто заманивает доверчивых инвесторов, однако при этом у компании нет ни инфраструктуры, ни персонала, ни нужной квалификации, чтобы предоставлять все те услуги, о которых компания пишет в своем пресс-релизе.

4. Нелегальные игры онлайн

Основатель покер рума, который принимает bitcoin, Seals With Clubs, в 2015 г. был осужден в зале суда в Лас-Вегасе за управление незаконной гемблинговой системой, за что он выплатит крупный штраф, но избежит тюремного заключения.

Брайан Майкон был приговорен к двум годам условного лишения свободы и штрафу в размере $25 тыс., но он избежал тюремного заключения после признания своей вины.

В дополнение к штрафу Майкон отказался от 3.0996 биткоинов, а также от $900 налички и различных компьютеров, которые он использовал в целях своего бизнеса. Если Майкон не сможет выполнить условия своего испытательного срока, ему будет грозить два года лишения свободы.

Дело Майкона уникально тем, что в начале 2015 г. в его дом нагрянули с обыском власти Невады, после чего он сбежал от экстрадиции в Антигуа.

В конце концов, адвокаты Майкона пошли на сделку с органами власти, и Майкон фактически получил легкое предупреждение и вернулся в Неваду, чтобы предстать перед лицом обвинения.

3. Чарли Шрем и Bitcoin

Шрема арестовали в начале 2014 г. по подозрению в отмывании денежных средств на собственной биткоин-бирже. Шрем начал отбывать наказание в марте 2015 г.

В 2016 г. Чарли Шрем, бывший директор BitInstant и один из основателей Bitcoin Foundation, объявил, что он вышел из тюрьмы.

Чарли Шрем остается выдающейся личностью в мире биткоина, несмотря на его арест. Правительство обвинило Шрема в отмывании денег для Роберта Фаэллы, который действовал под ником BTCKing.

Фаэлла продавал биткоины пользователям Silk Road, для того чтобы они могли пользоваться сайтом. Судья Джед Ракофф приговорил Шрема к 24 месяцам в федеральной тюрьме и трем годам полицейского надзора.

2. Фиаско Silk Road

Silk Road - анонимная торговая интернет-площадка, находившаяся в зоне .onion анонимной сети Tor и работавшая с 2011 по 2013 гг.

Большинство продаваемых товаров были нелегальны, однако владельцами сайта запрещены к купле-продаже краденые реквизиты банковских карт, фальшивые деньги, детская порнография, персональные данные, услуги киллера и оружие.

Сайт был наиболее известен как площадка по торговле запрещенными психоактивными веществами, которые составляли 70% товаров, кроме них продавались другие товары, включая легальные, например порнография или электронные копии незапрещенных книг.

Покупатели и продавцы проводят все денежные операции через криптовалюту биткоин, которая в сочетании с Tor может обеспечивать анонимность участников сделки и невозможность блокировки платежа.

2 октября 2013 г. Уильям Росс Ульбрихт был арестован в Сан-Франциско. Его обвинили в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег.

Агенты смогли арестовать его благодаря обнаруженной канадским правительством посылке с девятью поддельными документами, отправленной в Сан-Франциско, которые Ульбрихт планировал использовать с целью аренды серверов для Silk Road.

29 мая 2015 г. судья приговорил Ульбрихта к пожизненному заключению.

1. Родоначальник всех мошеннических съем с биткоинами

Mt.Gox - биржа цифровых валют, осуществляющая операции между криптовалютой Bitcoin и национальными валютами.

Mt.Gox основана в 2007 г. Джедом МакКалебом.

19 июня 2011 г. из-за нарушения в безопасности на Mt.Gox мошенническим путем стоимость номинальной цены bitcoin была снижена до 1 цента, после чего, как утверждают, взломщик использовал учетные данные со скомпрометированного компьютера аудитора Mt.Gox для незаконной передачи самому себе большого числа bitcoin.

Он использовал программное обеспечение Mt.Gox для продажи по заниженному номиналу, выставляя заявку о продаже по любой цене. Через несколько минут цена была приведена к значению, установленному легальными торгами клиентов. Пострадали счета с эквивалентом валюты в более чем $8 750 000.

В марте 2013 г. журнал транзакций bitcoin временно разделился на два независимых журнала с различными правилами, по которым принимается транзакция. Mt.Gox кратковременно приостановила счета в bitcoin.

15 апреля 2014 г. Mt.Gox подала заявление о ликвидации в суд Токио.

(SEA), которая рассылает электронные письма, содержащие персональные данные, с угрозами, требуя от получателя оплаты в биткоинах.

В противном случае получателю угрожают расправой над членами его семьи.

В 2016 г. Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против троих участников хакерской группировки "Сирийская электронная армия" (Syrian Electronic Army, SEA).

Граждане Сирии, 22-летний Ахмад Умар Ага и 27-летний Фирас Дардар, а также гражданин Германии, 36-летний Петер Ромар обвиняются в преступном сговоре.

Им вменяется получение несанкционированного доступа к системам правительственных ведомств, международных организаций, СМИ и частных компаний, а также фабрикация информации о террористических атаках.