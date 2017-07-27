От отмывания до похищения: 10 афер с биткоинами

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

От отмывания до похищения: 10 афер с биткоинами

12:09 27.07.2017 |

Криминал

10. Отмывание денег и финансирование преступности на нелегальной бирже Bitcoin

Отмывание денег стало огромной проблемой современного мира. Оно приводит к сокращению прибыли и способствует росту масштабных нелегальных предприятий.

В частности, это нелегальная биржа биткоинов, созданная двумя хакерами - Энтони Мурджио и Юрием Лебедевым.

Биржа Coin.mx не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, хотя такая обязанность прописана в законе, и действовала вне правового поля. Биржей часто пользовались мошенники, чтобы обналичить биткоины, добытые незаконным способом, например путем вымогательства с помощью трояна Cryptowall.

 

Попав на компьютер жертвы, он зашифровывает файлы и блокирует доступ к ним, пока пользователь не переведет хакерам определенную сумму денег. Как правило, хакеры требовали оплаты в биткоинах, так как эта система позволяет скрыть свое имя и местоположение.

Лебедев, Мурджио и их сообщники создали подставную компанию Collectables Club для конспирации мошеннической схемы.

Для компании был создан одноименный сайт. С помощью подставной фирмы мошенники стремились убедить легальные финансовые организации, помощь которых требовалась для работы, что их бизнес представляет собой легальное сообщество коллекционеров, покупающих и продающих памятные вещи.

Для того чтобы скрыть мошенническую активность от финансовых организаций, Мурджио получил контроль над кредитной организацией Credit Union из Нью-Джерси, клиентами которой главным образом были малоимущие слои населения.

Затем он перевел в новую организацию все банковские операции Coin.mx.

В 2015 г. ФБР арестовало двух граждан США, создателей нелегальной биржи для торговли биткоинами, - 37-летнего Юрия Лебедева и 31-летнего Энтони Мурджио. Они были задержаны в своих домах в штате Флорида.

9. Вымогательства Bitcoin

В последние годы ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) стала серьезной международной угрозой.

На территории Сирии и Ирака воюют различные группировки, как проправительственные, так и выступающие против президента Башара Асада. Однако военные действия ведутся не только на поле боя, но и в виртуальном пространстве.

В частности, речь идет о так называемой Сирийской электронной армии - Syrian Electronic Army (SEA), которая рассылает электронные письма, содержащие персональные данные, с угрозами, требуя от получателя оплаты в биткоинах.

 

В противном случае получателю угрожают расправой над членами его семьи.

В 2016 г. Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против троих участников хакерской группировки "Сирийская электронная армия" (Syrian Electronic Army, SEA).

Граждане Сирии, 22-летний Ахмад Умар Ага и 27-летний Фирас Дардар, а также гражданин Германии, 36-летний Петер Ромар обвиняются в преступном сговоре.

Им вменяется получение несанкционированного доступа к системам правительственных ведомств, международных организаций, СМИ и частных компаний, а также фабрикация информации о террористических атаках.

8. Пирамида и МЛМ-система

OneCoin - МЛМ-система, запущенная компанией Ружи Игнатовой One Coin Limited 20 января 2015 г.

OneCoin позиционируется компанией как "цифровая валюта, которая основана на криптографии", как аналог системы Биткоин. При этом есть существенные отличия от того, что обычно принято считать криптовалютой.

Электронное издание CoinTelegraph, специализацией которого являются вопросы криптовалют, считает, что данный проект имеет признаки финансовой пирамиды.

 

Продукт OneCoin фактически не является криптовалютой, а представляет собой аналог электронных платежных единиц, широко используемых в онлайн-играх, соответственно вся информация, внушаемая вкладчикам компании о возможности получения сверхприбыли, является преступным вымыслом, направленным на незаконное завладение денежными средствами вкладчиков.

Болгарская Комиссия по финансовому надзору 30 сентября 2015 г. опубликовала специальное сообщение, посвященное OneCoin.

Потенциальные инвесторы информируются о том, что приобретение, торговля и оплата через OneCoin и другие криптовалюты не регулируется существующим в ЕС и национальным болгарским законодательством о рынках капитала.

OneCoin, как и другие виртуальные валюты, не признается и не рассматривается в качестве финансового инструмента. Потенциальные инвесторы уведомляются о том, что инвестиции в криптовалюты представляют высокий риск.

В случае банкротства организатора подобные инвестиции не подлежат компенсации из "Фонда компенсаций инвесторам".

7. Похищения людей

Миллионер и председатель совета директоров энергетической компании Pearl Oriental Oil Вон Юйгуань исчез на Тайване, куда приехал, чтобы пройти лечение, в 2015 г.

После похищения семья миллионера начала получать письма с требованием выкупа в 70 млн гонконгских долларов (примерно $9 млн). Похитители грозились в случае невыплаты ослепить бизнесмена и переломать ему ноги.

 

Похитители требовали перевести деньги в биткоинах.

На момент исчезновения против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве, отмывании денег и ряде других нарушений в связи со сделкой по нефтегазовому месторождению в штате Юта, США, на $225 млн.

По данным тайваньских СМИ, 67-летнего миллионера нашли в заброшенном караоке-баре на западе острова. На его лице и ногах были видны следы избиения.

На месте были арестованы 12 подозреваемых в организации похищения, которые, вероятно, связаны с крупнейшей преступной группировкой Тайваня - "Бамбуковым союзом".

6. Торговля наркотиками онлайн

Некоторые считают, что биткоины используются только для покупки наркотиков в интернете.

В частности, Росс Ульбрихт, также известный как Dread Pirate Roberts, владелец анонимной торговой площадки Silk Road, 2 октября 2013 г. был арестован на территории Сан-Франциско по обвинениям в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег. C 29 мая 2015 г. отбывает пожизненное заключение.

 

Однако после его заключения появился целый ряд подобных площадок, торгующих наркотиками.

В частности, некий Максимилиан С., известный как Shiny Flakes, продал наркотиков на сумму около 4 млн британских фунтов стерлингов.

А в 2016 г. около 300 человек из Новой Зеландии было выявлено сотрудниками правоохранительных органов в ходе глобального полицейской акции "Гиперион", которая была направлена на то, чтобы арестовать людей по всему миру, которые занимаются незаконными делами в интернете, в частности торговлей наркотиками.

Силы полиции и таможни были сосредоточены для приоритетного скрининга контрабанды наркотиков, перемещаемых почтовыми службами стран, отслеживание посылок покупателям и поставщикам, всех запрещенных веществ.

Изъятые наркотики включают в себя кокаин, метамфетамин, героин, альфа-пвп, ЛСД, экстази и семена каннабиса.

5. Не внушающий доверия банк нового поколения

Он работает уже несколько недель: новый "международный банк" под названием NextBank. Одни считают его чудом, другие - чистой воды мошенничеством.

Банк предлагает хранить сбережения в 135 фиатных валютах, драгоценных металлах и в криптовалюте. Next Bank предлагает широкий спектр услуг, таких как международные дебетовые карты и сервис эскроу.

 

Фактически он заявляет, что предоставляет все возможные услуги, какие только может оказать банк. Более того, он также предлагает техническую поддержку на 50 или более языках.

Однако, если изучить информацию внимательнее, то окажется, что NextBank просто заманивает доверчивых инвесторов, однако при этом у компании нет ни инфраструктуры, ни персонала, ни нужной квалификации, чтобы предоставлять все те услуги, о которых компания пишет в своем пресс-релизе.

4. Нелегальные игры онлайн

Основатель покер рума, который принимает bitcoin, Seals With Clubs, в 2015 г. был осужден в зале суда в Лас-Вегасе за управление незаконной гемблинговой системой, за что он выплатит крупный штраф, но избежит тюремного заключения.

Брайан Майкон был приговорен к двум годам условного лишения свободы и штрафу в размере $25 тыс., но он избежал тюремного заключения после признания своей вины.

В дополнение к штрафу Майкон отказался от 3.0996 биткоинов, а также от $900 налички и различных компьютеров, которые он использовал в целях своего бизнеса. Если Майкон не сможет выполнить условия своего испытательного срока, ему будет грозить два года лишения свободы.

 

Дело Майкона уникально тем, что в начале 2015 г. в его дом нагрянули с обыском власти Невады, после чего он сбежал от экстрадиции в Антигуа.

В конце концов, адвокаты Майкона пошли на сделку с органами власти, и Майкон фактически получил легкое предупреждение и вернулся в Неваду, чтобы предстать перед лицом обвинения.

3. Чарли Шрем и Bitcoin

Шрема арестовали в начале 2014 г. по подозрению в отмывании денежных средств на собственной биткоин-бирже. Шрем начал отбывать наказание в марте 2015 г.

 

В 2016 г. Чарли Шрем, бывший директор BitInstant и один из основателей Bitcoin Foundation, объявил, что он вышел из тюрьмы.

Чарли Шрем остается выдающейся личностью в мире биткоина, несмотря на его арест. Правительство обвинило Шрема в отмывании денег для Роберта Фаэллы, который действовал под ником BTCKing.

Фаэлла продавал биткоины пользователям Silk Road, для того чтобы они могли пользоваться сайтом. Судья Джед Ракофф приговорил Шрема к 24 месяцам в федеральной тюрьме и трем годам полицейского надзора.

2. Фиаско Silk Road

Silk Road - анонимная торговая интернет-площадка, находившаяся в зоне .onion анонимной сети Tor и работавшая с 2011 по 2013 гг.

Большинство продаваемых товаров были нелегальны, однако владельцами сайта запрещены к купле-продаже краденые реквизиты банковских карт, фальшивые деньги, детская порнография, персональные данные, услуги киллера и оружие.

 

Сайт был наиболее известен как площадка по торговле запрещенными психоактивными веществами, которые составляли 70% товаров, кроме них продавались другие товары, включая легальные, например порнография или электронные копии незапрещенных книг.

Покупатели и продавцы проводят все денежные операции через криптовалюту биткоин, которая в сочетании с Tor может обеспечивать анонимность участников сделки и невозможность блокировки платежа.

2 октября 2013 г. Уильям Росс Ульбрихт был арестован в Сан-Франциско. Его обвинили в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег.

Агенты смогли арестовать его благодаря обнаруженной канадским правительством посылке с девятью поддельными документами, отправленной в Сан-Франциско, которые Ульбрихт планировал использовать с целью аренды серверов для Silk Road.

29 мая 2015 г. судья приговорил Ульбрихта к пожизненному заключению.

1. Родоначальник всех мошеннических съем с биткоинами

Mt.Gox - биржа цифровых валют, осуществляющая операции между криптовалютой Bitcoin и национальными валютами.

Mt.Gox основана в 2007 г. Джедом МакКалебом.

 

19 июня 2011 г. из-за нарушения в безопасности на Mt.Gox мошенническим путем стоимость номинальной цены bitcoin была снижена до 1 цента, после чего, как утверждают, взломщик использовал учетные данные со скомпрометированного компьютера аудитора Mt.Gox для незаконной передачи самому себе большого числа bitcoin.

Он использовал программное обеспечение Mt.Gox для продажи по заниженному номиналу, выставляя заявку о продаже по любой цене. Через несколько минут цена была приведена к значению, установленному легальными торгами клиентов. Пострадали счета с эквивалентом валюты в более чем $8 750 000.

В марте 2013 г. журнал транзакций bitcoin временно разделился на два независимых журнала с различными правилами, по которым принимается транзакция. Mt.Gox кратковременно приостановила счета в bitcoin.

15 апреля 2014 г. Mt.Gox подала заявление о ликвидации в суд Токио.

(SEA), которая рассылает электронные письма, содержащие персональные данные, с угрозами, требуя от получателя оплаты в биткоинах.

В противном случае получателю угрожают расправой над членами его семьи.

В 2016 г. Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против троих участников хакерской группировки "Сирийская электронная армия" (Syrian Electronic Army, SEA).

Граждане Сирии, 22-летний Ахмад Умар Ага и 27-летний Фирас Дардар, а также гражданин Германии, 36-летний Петер Ромар обвиняются в преступном сговоре.

Им вменяется получение несанкционированного доступа к системам правительственных ведомств, международных организаций, СМИ и частных компаний, а также фабрикация информации о террористических атаках.
По материалам: Вести Экономика
 

ПО РУБРИКАМ

14:17 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 25,9018 грн

14:12 Рын­ки ак­ций Азии вы­рос­ли 27 июля до мак­си­му­ма за 10 лет

13:46 До­ля юа­ня в меж­ду­на­род­ных рас­че­тах вы­рос­ла в июне до мак­си­му­ма за 7 ме­ся­цев - SWIFT

13:44 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 26.07.2017

13:34 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 27.07.17

13:02 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 209 млн гри­вен 27 июля

12:53 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 27.07.2017

12:25 НБУ про­дал 26 июля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 10 719 млн гри­вен

11:25 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 26 июля умень­шил­ся на $3,6 млн до $158,5 млн

08:55 Зо­ло­то до­ро­жа­ет из-за ослаб­ле­ния дол­ла­ра на ито­гах за­се­да­ния ФРС США

08:51 Дол­лар 27 июля по­де­ше­вел до ми­ни­му­ма с июня 2016 г по­сле ре­ше­ния ФРС США со­хра­нить став­ку

07:18 Все три ос­нов­ных ин­дек­са США вы­рос­ли 26 июля до ре­кор­дов на фоне ре­ше­ния ФРС

26.07 Меж­банк 26 июля про­дол­жил ощу­щать по­след­ствия вы­плат НДС

26.07 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны в сре­ду за­мед­лил рост

26.07 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 26.07.2017

• дальше…

14:31 Ка­б­мин раз­ра­бо­тал схе­му опре­де­ле­ния "глубины" бед­но­сти укра­ин­цев

14:16 Рост цен на нефть в Ев­ро­пе при­оста­но­вил­ся, для даль­ней­ше­го ро­ста ну­жен сти­мул

14:07 Сто­и­мость ав­то­га­за 27 июля вы­рос­ла в ря­де круп­ных се­тей

13:21 Гос­бюд­жет Укра­и­ны в I по­лу­го­дии све­ден с про­фи­ци­том 29 млрд грн - Госказ­на­чей­ство

13:07 ФГВФЛ от­ме­нил аук­ци­он по про­да­же ак­ций "Мо­тор Сичи"

12:44 Кто ску­па­ет ак­ти­вы Яну­ко­ви­ча в Укра­ине и за­чем

11:06 НАБУ про­дол­жа­ет обыск в Укр­наф­те по де­лу ис­кус­ствен­но­го со­зда­ния де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти

10:23 В ФРГ на­ме­ре­ны от­ка­зать­ся от пя­ти про­ек­тов, свя­зан­ных с рас­ши­ре­ни­ем "Се­вер­но­го потока"

08:55 Зо­ло­то до­ро­жа­ет из-за ослаб­ле­ния дол­ла­ра на ито­гах за­се­да­ния ФРС США

26.07 Це­ны на АЗС 26 июля в мел­ком опте рос­ли, роз­ни­ца без из­ме­не­ний

• дальше…

13:46 До­ля юа­ня в меж­ду­на­род­ных рас­че­тах вы­рос­ла в июне до мак­си­му­ма за 7 ме­ся­цев - SWIFT

10:23 В ФРГ на­ме­ре­ны от­ка­зать­ся от пя­ти про­ек­тов, свя­зан­ных с рас­ши­ре­ни­ем "Се­вер­но­го потока"

09:32 По­че­му у Пу­ти­на через два го­да за­кон­чат­ся день­ги

08:28 Тил­лер­сон опро­верг со­об­ще­ния о сво­ей от­став­ке

08:02 Рос­сий­ские пран­ке­ры пред­ло­жи­ли ми­ни­стру энер­ге­ти­ки США идею ис­поль­зо­ва­ния сме­си на­во­за и са­мо­го­на в ка­че­стве био­топ­ли­ва

07:43 Из­ра­иль де­мон­ти­ру­ет за­щит­ные со­ору­же­ния на Хра­мо­вой го­ре

07:35 Аме­ри­кан­ские се­на­то­ры со­гла­со­ва­ли за­ко­но­про­ект по санк­ци­ям про­тив Рос­сии

07:25 Се­нат США не смог от­ме­нить Obamacare

26.07 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 июля 2017 го­да

26.07 Ев­ро­ко­мис­сия при­гро­зи­ла США от­вет­ны­ми ме­ра­ми в свя­зи с но­вы­ми санк­ци­я­ми про­тив РФ

26.07 Ве­ли­ко­бри­та­ния в 2040 го­ду пе­рей­дет на элек­тро­мо­би­ли

26.07 Ту­рец­кий мир. Ка­кую им­пе­рию стро­ит Эр­до­ган

26.07 Ва­шинг­тон спро­во­ци­ру­ет бан­ков­ский кри­зис в Иране

26.07 Се­нат США про­го­ло­со­вал за об­суж­де­ние от­ме­ны Obamacare

26.07 Прес­са США: оче­ред­ная жерт­ва рос­сий­ско­го скан­да­ла и "За­кон Магнитского"

• дальше…

26.07 С 1 ав­гу­ста часть Кон­трак­то­вой пло­ща­ди и ули­цы Са­гай­дач­но­го ста­нут пол­но­стью пе­ше­ход­ны­ми в ка­че­стве экс­пе­ри­мен­та

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

20.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

20.07 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

17.07 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен опре­де­лил­ся с про­ек­ти­ров­щи­ка­ми пер­спек­тив­ных ли­ний

17.07 Ка­нат­ную до­ро­гу в Ки­е­ве мо­гут по­стро­ить ав­стрий­цы

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

• дальше…

11:36 Пре­кра­ще­ние граж­дан­ства Укра­и­ны Са­а­ка­шви­ли свя­за­но с по­дан­ной им не­до­сто­вер­ной ин­фор­ма­ци­ей, указ не бу­дет об­на­ро­до­ван – АП

09:43 Чем вы­зва­но но­вое обостре­ние на трас­се "Бахмутка"

26.07 За­чем Лу­цен­ко рас­кру­чи­ва­ет де­ла про­тив Бо­гу­сла­е­ва

26.07 По­че­му о Са­а­ка­шви­ли через три не­де­ли уже ни­кто не вспом­нит

26.07 По­ро­шен­ко сво­им ука­зом ли­шил Са­а­ка­шви­ли укра­ин­ско­го граж­дан­ства - ми­гра­ци­он­ная служ­ба

26.07 Кто еще по­пи­а­рит­ся на "Стене" Яце­ню­ка

26.07 Бои под Крас­но­го­ров­кой. От­ку­да бо­е­ви­ки тан­ка­ми хо­тят вы­бить ВСУ

26.07 По­че­му на Свет­ло­дарсь­кой ду­ге сно­ва го­ря­чо

26.07 США по­ка не при­ня­ли ни­ка­ких дей­ствий от­но­си­тель­но по­ста­вок во­ору­же­ний Укра­ине - госдеп

26.07 Курт Вол­кер: во­ору­же­ние Укра­и­ны из­ме­нит рос­сий­ские рас­че­ты

25.07 Стрель­ба в Дни­п­ре: "Профилатовская" по­ли­ция кло­нит к "эко­но­ми­че­ской версии"

25.07 По­ро­шен­ко на­зна­чил пред­се­да­те­лем Гос­по­гранслуж­бы Ци­ги­ка­ла

25.07 По­ро­шен­ко на­зна­чил На­за­рен­ко сво­им со­вет­ни­ком и при­сво­и­ли ему зва­ние ге­не­ра­ла ар­мии

25.07 Ком­мен­та­рий: "Нор­манд­ский формат" по-рус­ски

25.07 Спец­пред­ста­ви­тель США Вол­кер под­дер­жи­ва­ет предо­став­ле­ние Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния

• дальше…

12:09 От от­мы­ва­ния до по­хи­ще­ния: 10 афер с бит­ко­и­на­ми

10:38 Ор­га­ни­за­то­ру BTC-E в США предъ­яв­ле­ны об­ви­не­ния в ма­хи­на­ци­ях с крип­то­ва­лю­той

07:52 В Гре­ции по де­лу об от­мы­ва­нии через бит­ко­и­ны за­дер­жа­ли рос­си­я­ни­на

26.07 Пред­став­ле­ны смарт­фо­ны с дву­мя дис­пле­я­ми Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus

26.07 Ка­б­мин со­гла­со­вал сни­же­ние ско­ро­сти на до­ро­гах на­се­лен­ных пунк­тов до 50 км/ч

26.07 Ве­ли­ко­бри­та­ния в 2040 го­ду пе­рей­дет на элек­тро­мо­би­ли

26.07 В син­га­пур­ском аэро­пор­ту бу­дет внед­ре­на ре­ги­стра­ция с по­мо­щью рас­по­зна­ва­ния лиц

26.07 Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-ди­на­мик с го­ло­со­вым по­мощ­ни­ком

26.07 Де­бют смарт­фо­на Xiaomi Mi 5X: про­цес­сор Snapdragon 625 и экран Full HD

26.07 Как день­ги по­ку­па­ют сча­стье: 3 спо­со­ба

26.07 Илон Маск по­ка­зал ис­пы­та­ния лиф­та для ско­рост­ных тон­не­лей

26.07 Adobe пре­кра­тит об­нов­лять Flash в 2020 го­ду

26.07 Ком­па­ния MINI под­твер­ди­ла вы­пуск пол­но­стью элек­три­че­ской мо­де­ли, ко­то­рая бу­дет по­стро­е­на на ба­зе трех­двер­но­го хэтч­бе­ка

25.07 Де­бют смарт­фо­на Moto Z2 Force Edition: экран QHD и про­цес­сор Snapdragon 835

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

• дальше…

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно