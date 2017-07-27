Финансовые новости
- |
- 27.07.17
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
07:52 27.07.2017 |
В Греции задержан россиянин, которого подозревают в причастности к деятельности группы, отмывшей миллиарды долларов через биткоины.
Согласно заявлению полиции, 38-летний Александр Винник был задержан по американскому ордеру возле города Салоники.
Предполагается, что группа, о которой идет речь, использовала криптовалюту, чтобы отмыть по меньшей мере 4 млрд долларов за несколько лет.
Как сообщает Би-Би-си, винника считают ключевой фигурой в организации незаконных операций.
В гостиничном номере на курорте Халкидики, где был задержан Винник, были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, кредитные карты.
Местные СМИ сообщают, что Греция вскоре начнет переговоры с США об экстрадиции Винника.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало ранее, что Винник был связан с биржей биткоинов BTC-e.
Биржа не работает с 25 июля, в ее "Твиттере" указано, что на сайте идут технические работы, которые займут от пяти до десяти дней.
Биткоин является виртуальной валютой, выпуск которой не регулируется ни одним мировым центробанком. Он представляет собой систему цифровых жетонов, все сделки с которыми происходят без участия третьей стороны.
Для обеспечения безопасности системы используются специальные криптографические методы.
Биткоины используются в теневой экономике, например, для торговли наркотиками и другими запрещенными для свободного распространения товарами.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн - Госказначейство
ТОП-НОВОСТИ
|Кто скупает активы Януковича в Украине и зачем
|Прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, указ не будет обнародован – АП
|Чем вызвано новое обострение на трассе "Бахмутка"
|Почему у Путина через два года закончатся деньги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|От отмывания до похищения: 10 афер с биткоинами
|Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
|В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
|Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus
|Кабмин согласовал снижение скорости на дорогах населенных пунктов до 50 км/ч
|Великобритания в 2040 году перейдет на электромобили
|В Японии женщина разбила 54 скрипки бывшего мужа стоимостью $1 млн
Это интересно
|Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-динамик с голосовым помощником
|Дебют смартфона Xiaomi Mi 5X: процессор Snapdragon 625 и экран Full HD
|Как деньги покупают счастье: 3 способа
|Илон Маск показал испытания лифта для скоростных тоннелей
|Adobe прекратит обновлять Flash в 2020 году
|Компания MINI подтвердила выпуск полностью электрической модели, которая будет построена на базе трехдверного хэтчбека
|Дебют смартфона Moto Z2 Force Edition: экран QHD и процессор Snapdragon 835