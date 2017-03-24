Литовского мошенника, обманувшего Google и Facebook на $100 млн, выдадут США

Гражданин Литвы Эвалдас Римасаускас, обвиняемый в США в кибермошенничестве, стоившем двум крупным американским IT-компаниям $100 млн, будет экстрадирован в США. Такое решение принял Вильнюсский окружной суд, сообщает информагентство Reuters.

48-летний гражданин Литвы Эвалдас Римасаускас был задержан на родине в марте нынешнего года по запросу американских властей. В США литовец обвиняется в организации мошеннической схемы в период с 2013 по 2015 год, в рамках которой он под видом крупного производителя компьютерного оборудования из Азии выманил более $100 млн у Google и Facebook.

Римасаускасу также предъявлены обвинения в фальсификации чеков, контрактов и писем, которые он использовал, чтобы ввести сотрудников компаний в заблуждение и заставить их перевести денежные средства на подконтрольные мошеннику банковские счета.

По словам представителей Google, компьютерные системы компании скомпрометированы не были. Техногигант уже принял необходимые меры предосторожности для предотвращения подобных ситуаций в будущем и вернул утраченные денежные средства.

Если Эвалдас Римасаускас будет признан виновным, ему грозит 20 лет лишения свободы.

Статьи по теме: