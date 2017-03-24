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Литовского мошенника, обманувшего Google и Facebook на $100 млн, выдадут США
20:34 19.07.2017 |
Гражданин Литвы Эвалдас Римасаускас, обвиняемый в США в кибермошенничестве, стоившем двум крупным американским IT-компаниям $100 млн, будет экстрадирован в США. Такое решение принял Вильнюсский окружной суд, сообщает информагентство Reuters.
48-летний гражданин Литвы Эвалдас Римасаускас был задержан на родине в марте нынешнего года по запросу американских властей. В США литовец обвиняется в организации мошеннической схемы в период с 2013 по 2015 год, в рамках которой он под видом крупного производителя компьютерного оборудования из Азии выманил более $100 млн у Google и Facebook.
Римасаускасу также предъявлены обвинения в фальсификации чеков, контрактов и писем, которые он использовал, чтобы ввести сотрудников компаний в заблуждение и заставить их перевести денежные средства на подконтрольные мошеннику банковские счета.
По словам представителей Google, компьютерные системы компании скомпрометированы не были. Техногигант уже принял необходимые меры предосторожности для предотвращения подобных ситуаций в будущем и вернул утраченные денежные средства.
Если Эвалдас Римасаускас будет признан виновным, ему грозит 20 лет лишения свободы.
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48-летний мужчина выдавал себя за крупного производителя оборудования из Азии и заключил с двумя солидными технологическими компаниями сделки на $100 млн, которые затем были переведены в банки Латвии, Кипра и других стран.
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