Хакеры украли репутацию у бизнесмена

Руководителя крупнейшей шведской охранной фирмы Securitas Альфа Гёранссона на этой неделе объявили банкротом. Как выяснилось позже, хакеры украли личные данные бизнесмена, взяли заем и подали заявление о банкротстве.

Как сообщили в фирме, Гёранссона, руководившего Securitas с 2007 г., 10 июля объявили банкротом в Окружном суде Стокгольма. Как выяснилось позже, решение суда опиралось на ложную информацию, поскольку у Гёранссона украли личные данные.

"Атака не причинила другого ущерба предприятию помимо того, что нашего действующего руководителя признали банкротом. Надеюсь, ситуация разрешится в течение дня, но все зависит от того, как скоро можно оспорить решение", - сказала пресс-секретарь Securitas Гизела Линдстанд.

Злоумышленник похитил личные данные Гёранссона и ходатайствовал о кредите, сумма которого неизвестна. После этого против Гёранссона был подан иск о банкротстве. Личные данные Гёранссона были похищены в марте, но ему стало об этом известно лишь на этой неделе.

Как отмечает Bloomberg, подобный случай вновь затрагивает важность вопросов, связанных с кибербезопасностью, особенно в стране, где дигитализация почти повсеместна. Швеция намного опережает большинство стран по уровню проникновения цифровых технологий и платежных систем.

Даже музей группы Abba, которой принадлежит авторство песни Money, Money, Money, не принимает наличные - только кредитки и платежные сервисы.

Известны усилия страны по обеспечению прозрачности во всех сферах. Швеция поощряет широко распространенный доступ к публичной информации (например, сотрудники могут узнать, сколько зарабатывают их коллеги, сверившись с данными налоговых органов), и, как в большинстве других богатых развитых стран, онлайн-шопинг и кредиты крайне популярны.

Все это совпало с резким увеличением случаев мошенничества, связанных с кражей личных данных. Дело Гёранссона стало одним из 12 800 преступлений, связанных с взломом и кражей персональных данных, произошедших в Швеции в первые шесть месяцев 2017 г.

В результате решения о банкротстве Гёранссон был отстранен от должности председателем Loomis AB и члена правления Hexpol AB. Обе компании подадут прошение о восстановлении Гёранссона в ранее занимаемых должностях.