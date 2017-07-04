Создателей автобуса, под которым могут ездить автомобили, подозревают в мошенничестве

Очередной виток получила история создания необычного городского транспортного средства - TEB (Transit Elevated Bus). Согласно проекту, он должен был передвигаться по улицам выше остальных участников движения, пропуская автомобили под собой. Теперь власти начинают официальное расследование с целью проверить, не является ли весь проект мошенничеством чистой воды.

TEB был представлен в 2010-м, затем вновь - в 2016-м. Так, модель городского транспорта будущего в очередной раз показали на международной выставке High-Tech Expo в мае, а в начале августа громко сообщили о начале полевых испытаний. Позже разработчики утверждали, что у них подписаны соглашения с рядом городов, в которых вот-вот начнутся испытания готовых прототипов портальных автобусов. В декабре 2016 года журналисты обнаружили TEB-1 заброшенным под слоем пыли в Шанхае.

На днях власти объявили, что заброшенный автобус будет вывезен. По некоторым данным, к настоящему моменту задержано около 30 человек, вовлеченных в спорную схему сбора средств для реализации проекта - TEB использовала веб-сайт, с помощью которого привлекала инвесторов. За несколько дней до ареста человек, который называет себя «отцом TEB», обещал перевезти автобус в другой город, чтобы продолжить работу над своим детищем.

Полиция попытается вернуть вложенные деньги, однако насколько эффективными окажутся эти действия, неизвестно. В документах упоминается сумма в $1,3 млрд в виде инвестиций.