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Представители NASA назвали «фуфлом» биочастотные стикеры с космическими технологиями
18:04 22.06.2017 |
Гвинет Пэлтроу не только актриса. Она владеет собственным модным брендом Goop, который с недавнего времени взялся продавать стикеры «Вибрации тела». Утверждается, что стикеры используют «технологии космических скафандров NASA» для того, чтобы «сбалансировать частоту энергии в теле». NASA в комментарии Gizmodo заявило, что это чушь собачья.
Создатели стикеров утверждают, что человеческое тело работает на идеальной энергетической частоте, но ежедневные стрессы и беспокойство разрушают внутренний баланс. Тут-то на помощь и приходят стикеры с технологиями NASA (неким проводящим углеродным материалом). Якобы эта технология используется в скафандрах, чтобы мониторить жизненные показатели астронавтов.
Естественно, столь высокотехнологичные стикеры не раздают бесплатно. Их продают пакетно из 24 штук за $120, при этом обещают избавление от недугов, стрессов и боли. Журналисты Gizmodo рассказали о стикерах представителю NASA. Тот заявил, что никаких «проводящих углеродных материалов» в скафандрах нет. Другой сотрудник из исследовательского подразделения и вовсе не постеснялся в выражениях: «Вау! Какая отборная чушь!»
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