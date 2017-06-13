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Заработавший $2 млн на поддельном антивирусе хакер предстал перед судом
12:58 13.06.2017 |
Латвийский хакер Петерис Сахуровс, также известный как Sagade, был экстрадирован в США и в понедельник, 12 июня, предстал перед судом штата Миннеаполис. Сахуровс обвиняется в реализации мошеннической схемы, принесшей ему и его сообщникам более $2 млн.
По данным ФБР, в 2010 году Сахуровс совместно с Мариной Маслобоевой (также известна как Aminasah) от имени вымышленной маркетинговой компании RevolTech приобрел место на различных сайтах якобы для размещения рекламы сети отелей Best Western. Поначалу мошенники действительно размещали легитимную рекламу, однако позже заменили ее вредоносной.
Вредоносная реклама перенаправляла пользователей на серверы в Нидерландах и Латвии, откуда на их системы загружалось вредоносное ПО. Вредонос замедлял или вовсе блокировал работу компьютеров и отображал уведомления о том, что система заражена вредоносной программой и для ее удаления пользователю необходимо приобрести антивирусный продукт Antivirus Soft. Если жертва соглашалась купить «антивирус», она перенаправлялась на сайт avgroupwebsite.com, где ей нужно было заплатить $49,95. После установки Antivirus Soft компьютер снова работал как обычно.
Правоохранители начали расследование после того, как злоумышленники разместили вредоносную рекламу на сайте новостного издания Миннеаполиса Minneapolis Star Tribune. Сахуровс был арестован в Латвии в 2011 году, однако бежал из страны, когда был выпущен на свободу в ожидании слушаний об экстрадиции в США. В ноябре 2016 года Sagade снова был арестован, на этот раз в Польше.
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