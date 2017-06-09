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Мошенники использовали Instagram для кражи денег у банков
09:34 09.06.2017 |
В США предъявлены обвинения троим жителям Филадельфии (штат Пенсильвания), разработавшим мошенническую схему, в рамках которой фотосервис Instagram использовался для хищения денег у различных финансовых организаций. Благодаря мошеннической схеме злоумышленникам удалось похитить более $50 тыс.
По данным следствия, Шакур Смит (Shakour S. Smith), Иким Старкс (Ikeem M. Starks) и Кадир Берли (Quadir J. Burley) размещали в Instagram фотографии банков, а затем связывались с пользователями, поставившими публикациям оценку «Нравится», и предлагали им предоставить свои банковские данные в обмен на долю от денег, которые мошенники планировали похитить у тех самых банков. Полученные данные мошенники использовали для внесения фиктивных чеков на счета в банках и последующего их обналичивания.
Правоохранительным органам стало известно о деятельности мошенников в феврале нынешнего года, когда двое пользователей Instagram, разместивших на своих страницах фото с логотипами банков, попросили связаться с ними владельцев счетов в данных финучреждениях. В результате проведенной операции все трое мошенников были задержаны.
Смиту, Старксу и Берли предъявлен ряд обвинений, в том числе в сговоре с целью мошенничества. Как отметили следователи, сама Instagram в краже денег никак не замешана.
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