Колумбийцы украли из афинских больниц дорогие эндоскопы

Банда колумбийцев украла дорогостоящее медицинское оборудование из четырех афинских больниц, аналогичные преступления совершены и в других странах Европы, заявила полиция Греции.

Четыре украденных эндоскопа, используемых для исследования проблем с пищеварением у пациентов, уже нашла полиция в Боготе (столица Колумбии).

Как сообщает Би-Би-си, кражи в Афинах произошли в мае, подозреваемые колумбийцы въехали в страну по туристическим визам из Турции. В банде - трое мужчин (20, 37 и 50 лет), имена которых известны полиции, и женщины, личности которых пока не установлены.

Предъявив фальшивые португальские паспорта, подозреваемые арендовали квартиру в Афинах и взяли напрокат машину. 25 мая они покинули Грецию на самолете, улетевшем в Боготу.

В полиции предполагают, что эндоскопы, возможно, понадобились наркогруппировкам, чтобы проверять, действительно наркокурьер проглотил свой груз.

Представитель полиции Греции Кристос Папазафирис сообщил, что украденное медоборудование стоимостью более 500 тысяч евро (563 тысячи долларов) было украдено из больницы святого Саввы 15 мая.

В период с 19 по 22 мая было украдено оборудование стоимостью 115 тысяч евро из больниц Ламии и Ларисы. Кроме того, 21 мая были украдены два гастроскопа из больницы Волоса, уточнил Папазафирис.

Эти преступления нанесли серьезный ущерб системе здравоохранения Греции, которая последние годы ощущает на себе последствия большого экономического кризиса в стране.

По словам Папазафириса, подобные кражи произошли за последние четыре года также в Литве, Люксембурге, Испании, Германии, Австрии, Чехии, Польше, Италии, Франции и Хорватии.