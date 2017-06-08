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В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин
18:21 07.06.2017 |
Полиция Мозамбика предупредила лысых мужчин, что они могут стать жертвами ритуальных нападений. Как сообщает Би-Би-си, ранее в центральной части страны были найдены тела трех лысых мужчин.
Двое подозреваемых были арестованы по делу об убийствах в провинции Замбезия. Как сообщает агентство Франс пресс, под арестом оказались двое мужчин в возрасте около 20 лет.
По словам главы полиции Замбезии Альфонсо Диаса, согласно народным повериям, голова лысого мужчины содержит золото.
"Их [убийц] мотивы продиктованы суевериями и культурой - местные думают, что лысые мужчины богаты" - пояснил Диас.
Представитель региональных служб безопасности Мигель Каэтано сообщил агентству Франс пресс, что у одного из убитых мужчин была отрезана голова и вынуты внутренние органы.
Каэтано пояснил, что органы должны были использоваться в ритуалах по привлечению богатства для клиентов из Танзании и Малави.
Также в этом регионе наблюдались убийства альбиносов. По данным полиции, их органы тоже используются в колдовских ритуалах.
По данным ООН, с 2014 года в Мозамбике было совершено более 100 нападений на альбиносов.
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