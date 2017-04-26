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Топливно-энергетический комплекс
Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
16:53 25.04.2017 |
Тернопольская полиция просит помочь в опознании преступника, который 19 апреля украл из банкомата 452 тысячи гривен.
Вечером в будний день он зашел в помещение торгового центра "Новус" на улице Перля, вскрыл банкомат Райффайзен Банка Аваль и забрал кассеты с банкнотами. По данным полиции, ему удалось открыть крышку банкомата путем повреждения шлейфа клавиатуры с подключением мобильного устройства.
Действия преступника зафиксировали камеры наблюдения.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса (кража).
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