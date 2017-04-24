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Сын депутата Госдумы приговорен к максимальному за всю историю сроку за хакерство
12:21 24.04.2017 |
В пятницу, 21 апреля, окружной суд Сиэтла (США) вынес приговор гражданину России Роману Селезневу, обвиняемому американскими властями в кибермошенничестве. 32-летный сын депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева получил беспрецедентный срок лишения свободы за хакерство - 27 лет.
Как заявила сторона обвинения, россиянин является одним из крупнейших в мире продавцов похищенных данных кредитных карт. Незаконно нажитое состояние Селезнев тратил на дорогие автомобили и роскошную жизнь. В ходе слушаний в пятницу прокурор назвал подсудимого «мафиози наподобие Тони Сопрано» и требовал для него наказание в виде 30 лет лишения свободы, поскольку осуществляемые Селезневым операции являлись беспрецедентными, сообщает издание Seattle Times.
«Никогда ранее вовлеченный в компьютерное мошенничество преступник таких масштабов не был пойман и осужден в американском суде», - заявил прокурор.
С октября 2009 по октябрь 2013 года Селезнев получал незаконную прибыль от заражения PoS-терминалов вредоносным ПО, похищающим данные кредитных карт, и дальнейшей продажи этих данных на черном рынке. Жертвами преступника стали клиенты 500 компаний в США и 3,7 тыс. финансовых организаций. В общей сложности Селезнев похитил данные порядка 2 млн кредитных карт и выручил за них как минимум $170 млн.
За несколько дней до вынесения приговора подсудимый дал признательные показания, однако прокуратура просила суд не учитывать их.
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