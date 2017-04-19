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Тюрьма карточному мошеннику не помеха
09:57 19.04.2017 |
Паре предприимчивых американских заключенных во время общественных работ удалось украсть достаточное количество запасных частей, чтобы собрать два компьютера. Устройства они спрятали в шкафу и использовали для различных афер, в том числе для подачи заявок на выдачу кредитных карт от имени другого заключенного.
Согласно отчету Генерального инспектора штата Огайо, заключенные исправительных учреждений округа Мэрион Адам Джонстон и Скотт Сприггс использовали свои самодельные ПК для подачи заявок на получение кредитных карт от имени другого лица, расследования налогового мошенничества, оформления пропусков для получения доступа в закрытые зоны тюрьмы, скачивания порно и просмотра информации о производстве наркотиков и взрывчатых веществ.
Эта парочка «добывала» необходимые комплектующие, разбирая старое электронное оборудование на запчасти для переработки. Эта трудовая повинность была предусмотрена для заключенных в рамках проводимой в тюрьме экологической инициативы. После того, как было собрано достаточно деталей, они собрали ПК и спрятали их на полке в шкафу.
Затем с помощью интернет-кабелей эти умельцы подключили компьютеры к тюремной сети, введя учетные данные, полученные от бывшего сотрудника тюрьмы, который затем работал там в качестве подрядчика.
Однажды, бродя по сети, они просмотрели тюремные записи, и используя номер социального страхования и дату рождения одного жулика, подали заявку на получение кредитных карт. Некоторые из них были одобрены и отправлены по почте матери одного из них.
Компьютеры также использовались для загрузки телевизионных шоу, музыки и порнофильмов, которыми парочка затем делилась с другими заключенным, передавая им все это на флэшках.
Судебно-медицинская экспертиза жестких дисков также выявила «большой набор инструментов хакера» и «данные биткойн-кошельков, счетов карт с магнитной полосой, банковских счетов и счетов кредитных карт, что указывало на возможное мошенничество с чужими персональными данными и другие кибер-преступления».
Мошенничество было раскрыто, когда тюремной администрации пришло автоматическое уведомление о том, что компьютер, использующий украденные регистрационные данные, превысил ежедневный лимит Интернет-трафика. За этим последовали предупреждения о попытках взлома прокси-серверов неавторизованным компьютером, после чего ПК были обнаружены через сетевой коммутатор, к которому они были подключены.
Джонстона, Сприггса и троих других, которые, как оказалось, тоже участвовали в этом мошенничестве, изолировали и перевезли на другие объекты.
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