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Топливно-энергетический комплекс
Преступники хотели выкрасть останки Энцо Феррари и потребовать выкуп
18:49 28.03.2017 |
Итальянская полиция задержала группу, которая планировала выкрасть останки основателя компании Ferrari Энцо Феррари и потребовать за них выкуп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции коммуны Нуоро, Сардиния.
По словам представителей полиции, план преступников был раскрыт в ходе расследования по другому делу, которое касалось перевозки и торговли оружием и наркотиками. Других деталей правоохранительные органы региона не раскрыли.
Энцо Феррари скончался в 1988 году в возрасте 90 лет. Он похоронен в семейном склепе на кладбище Сан-Катальдо в Модене.
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