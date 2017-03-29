Итальянская полиция задержала группу, которая планировала выкрасть останки основателя компании Ferrari Энцо Феррари и потребовать за них выкуп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции коммуны Нуоро, Сардиния.

По словам представителей полиции, план преступников был раскрыт в ходе расследования по другому делу, которое касалось перевозки и торговли оружием и наркотиками. Других деталей правоохранительные органы региона не раскрыли.

Энцо Феррари скончался в 1988 году в возрасте 90 лет. Он похоронен в семейном склепе на кладбище Сан-Катальдо в Модене.