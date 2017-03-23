Присяжные в одном из судов американского штата Техас признали жителя Мерилэнда виновным в применении смертельно опасного оружия с отягчающими обстоятельствами за применение анимированного изображения. Жертвой мужчины стал журналист издания Newsweek Курт Айхенвальд, страдающий эпилепсией. Полученная в «твите» «гифка» привела к приступу болезни.

29-летний Джон Ривелло был арестован на прошлой неделе по подозрению в «киберсталкинге» - использовании интернета для домогательств и преследования. Анимированное изображение было отправлено еще в декабре 2016 года. Ривелло указывал в сообщениях, что ему известно о болезни журналиста, и выразил надежду, что картинка вызовет приступ эпилепсии. «Посмотрим, умрет ли он», - написал американец.

После задержания власти обнаружили в аккаунте Ривелло в iCloud «отфотошопленную» версию страницы «Википедии» о Курте Айхенвальде с указанной там датой смерти - 16 декабря 2016 года - это день, когда была отправлена «гифка».

Ривелло предпринял усилия, чтобы его нельзя было отследить через учетную запись Twitter, однако это не помогло ему скрыться от правосудия.