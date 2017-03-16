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Топливно-энергетический комплекс
В США преступник не смог угнать машину из-за механики
16:58 15.03.2017 |
Полиция Кливленда, штат Огайо, арестовала преступника, который не смог угнать машину из-за неумения пользоваться механической коробкой передач. Как сообщает портал Cleveland, 18-летний Дэмери Уэйн потребовал владельца автомобиля научить его управлять «механикой», угрожая пистолетом, однако впоследствии сдался и бросил машину.
Этот случай стал третьим вооруженным угоном Уэйна на десять дней. Первую машину Уэйн угнал в компании трех товарищей, отобрав ключи от «Ниссана» 2004 года выпуска у 35-летнего мужчины. Преступника задержали через пару дней, однако чуть позже он вышел под залог в 10 тысяч долларов.
Еще через несколько дней Уэйн с 17-летним приятелем, вооруженные пневматическим пистолетом, угнали машину у женщины. В тот же день угонщики попытались угнать другой автомобиль у 23-летнего мужчины, однако попав за руль, Уэйн обнаружил механическую коробку передач, которой не умел пользоваться.
Злоумышленник, угрожая расправой, потребовал у жертвы научить его водить машину с «механикой». Так и не освоив коробку передач, Уэйн с напарником покинули место преступления, забрав у владельца автомобиля телефон. Вскоре полиция нашла их по местонахождению аппарата.
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|В США преступник не смог угнать машину из-за механики
Злоумышленник, угрожая расправой, потребовал у жертвы научить его водить машину с механикой. Так и не освоив коробку передач, Уэйн с напарником покинули место преступления, забрав у владельца автомобиля телефон. Вскоре полиция нашла их по местонахождению аппарата.
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