Мошенники под видом кураторов так называемых "групп смерти" в социальных сетях организовывают схему получения через детей данных банковских карт родителей, сообщил начальник киевского управления киберполиции департамента Национальной полиции Сергей Кропива.

"Важно сказать, что проводя анализ выявленных "суицидальных групп", есть большое количество фейковых "суицидальных групп", которые используют в данное время мошенники. Среди заданий, которые дают непосредственно детям, - назвать персональную информацию о родителях, предоставить (данные - ИФ) банковских карт, которые в дальнейшем используются для личного обогащения мошенников", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

С.Кропива отметил, что в ходе следственных действий установлены лица, которые выманивали у детей и подростков финансовую информацию о родителях для выведения средств с банковских карт.

"Они заманивали детей в данные группы. Первыми были заданиями что-то себе нарисовать. А потом дать банковские карточки и CV-коды родителей. (Дети - ИФ) давали", - рассказал начальник киевского управления киберполиции.

Вместе с тем он отказался говорить о пострадавших от таких действий, объяснив тем, что еще идут следственные действия.

