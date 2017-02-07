Преступники украли с завода Jaguar Land Rover в Солихалле партию двигателей стоимостью около 3,5 миллиона евро. Как сообщает издание Birmingham Mail, злоумышленники поздним вечером вывезли с территории предприятия один прицеп с моторами, а спустя некоторое время вернулись за вторым.

Грабители использовали угнанный тягач, на котором беспрепятственно попали в одну из погрузочных зон завода около половины одиннадцатого вечера. При выезде с территории они якобы использовали поддельные документы.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным источника, операция заняла всего около шести минут. Спустя примерно два часа преступники вернулись за вторым прицепом и так же беспрепятственно вывезли его.

Через некоторое время полиция нашла похищенный грузовик, однако прицепы с двигателями пока обнаружить не удалось. В JLR гарантируют вознаграждение за любую имеющуюся информацию.

Как подмечает Birmingham Mail, аналогичное ограбления завода произошло три года назад. Тогда преступники украли двигателей на миллион евро с лишним.