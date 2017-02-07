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Топливно-энергетический комплекс
У Jaguar Land Rover украли двигателей на 3,5 миллиона евро
Преступники украли с завода Jaguar Land Rover в Солихалле партию двигателей стоимостью около 3,5 миллиона евро. Как сообщает издание Birmingham Mail, злоумышленники поздним вечером вывезли с территории предприятия один прицеп с моторами, а спустя некоторое время вернулись за вторым.
Грабители использовали угнанный тягач, на котором беспрепятственно попали в одну из погрузочных зон завода около половины одиннадцатого вечера. При выезде с территории они якобы использовали поддельные документы.
Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным источника, операция заняла всего около шести минут. Спустя примерно два часа преступники вернулись за вторым прицепом и так же беспрепятственно вывезли его.
Через некоторое время полиция нашла похищенный грузовик, однако прицепы с двигателями пока обнаружить не удалось. В JLR гарантируют вознаграждение за любую имеющуюся информацию.
Как подмечает Birmingham Mail, аналогичное ограбления завода произошло три года назад. Тогда преступники украли двигателей на миллион евро с лишним.
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Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно.
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