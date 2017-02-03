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В Британии группу финансистов осудили за мошенничество
09:37 03.02.2017 |
В Великобритании шесть бывших финансистов, включая двух сотрудников банка HBOS, были признаны виновными в даче взяток и обмане. Группа была осуждена за преступления, совершенные в 2003-2007 годы.
Как сообщает Би-Би-си, финансисты провели мошеннические операции с кредитами на 245 млн фунтов. Большую часть незаконно заработанных денег они тратили на люксовый отдых и проституток. Их действия обошлись клиентам и акционерам британского банка в сотни миллионов фунтов.
Бывший менеджер HBOS Линден Скоарфилд был признан виновным в совершении шести преступлений, включая коррупцию. Он советовал своим клиентам обращаться к специальным компаниям, которые занимаются решением финансовых проблем.
Консультант подобной компании, 60-летний Дэвид Миллс давал взятки Скоарфилду в виде дорогих часов, а также оплачивал секс-вечеринки и, как их назвали в суде, другие "мужские радости".
За это Скоарфилд выдавал им кредиты, которые давали возможность Миллсу и его коллегам помогать фирмам за высокие гонорары.
Скоарфилда приговорили к 11 годам тюрьмы и трем месяцам, а Миллса - к 15 годам.
По словам судьи, Скоарфилд "продал душу" Миллсу в обмен на "секс и роскошные путешествия", а также на "побрякушки и деньги".
В деятельности группировки также принимала участие жена Миллса - 51-летняя Элисон, которую приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
HBOS - это банк и страховая компания, которую в 2009 году приобрела банковская группа Lloyds. Холдинговая компания HBOS управляет банком Bank of Scotland.
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