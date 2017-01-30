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Топливно-энергетический комплекс
Отель Romantik Seehotel Jaegerwirt заплатил хакерам за разблокировку дверей в номера постояльцев
09:59 30.01.2017 |
Хакеры взломали электронную систему регистрации ключей отеля Romantik Seehotel Jaegerwirt (Австрия) и заблокировали входные двери в номера, где находились постояльцы. Руководству отеля пришлось выплатить злоумышленникам €1,5 тыс. в биткойнах для того, чтобы выпустить постояльцев из заточения, сообщает издание The Local.
«Отель был полностью забронирован, у нас не было другого выбора. Ни полиция, ни страховка в этом случае не помогут», - отметил управляющий отеля Кристоф Брандстеттер (Christoph Brandstaetter).
Инцидент произошел в начале зимнего сезона. Как рассказали в администрации, хакеры уже трижды атаковали компьютерную систему отеля. В результате последней атаки оказались отключены все компьютеры отеля, включая кассовую систему и систему бронирования.
После того, как требуемая сумма была выплачена, компьютеры и система регистрации ключей были разблокированы. Злоумышленники оставили бэкдор в системе и позднее вновь попытались атаковать отель, однако к тому времени все компьютеры в гостинице уже были заменены на новые.
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