Хакеры взломали электронную систему регистрации ключей отеля Romantik Seehotel Jaegerwirt (Австрия) и заблокировали входные двери в номера, где находились постояльцы. Руководству отеля пришлось выплатить злоумышленникам €1,5 тыс. в биткойнах для того, чтобы выпустить постояльцев из заточения, сообщает издание The Local.

«Отель был полностью забронирован, у нас не было другого выбора. Ни полиция, ни страховка в этом случае не помогут», - отметил управляющий отеля Кристоф Брандстеттер (Christoph Brandstaetter).

Инцидент произошел в начале зимнего сезона. Как рассказали в администрации, хакеры уже трижды атаковали компьютерную систему отеля. В результате последней атаки оказались отключены все компьютеры отеля, включая кассовую систему и систему бронирования.

После того, как требуемая сумма была выплачена, компьютеры и система регистрации ключей были разблокированы. Злоумышленники оставили бэкдор в системе и позднее вновь попытались атаковать отель, однако к тому времени все компьютеры в гостинице уже были заменены на новые.