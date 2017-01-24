В конце ноября стало известно об одной из самых дерзких краж в ювелирной районе Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник просто воспользовался моментом, когда пара охранников грузовика с золотом отвлеклись, и выкрал из автомобиля ведро с золотом. Вес этого ведра оставлял почти 40 кг, а его стоимость оценивалась в $1,6 млн.

Происшествие имело место 29 сентября 2016 г., причем происходило все на глазах у многочисленных прохожих средь бела дня.





Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что подозреваемый среднего телосложения, на вид ему около 50 лет. Полиция подозревала, что мужчина попытался затаиться в Майами или Орландо в штате Флорида.

Однако история имела продолжение. В декабре 2016 г. полицейские сообщили, что напали на след злоумышленника и идентифицировали его личность. Согласно данным полиции на тот момент преступник, которого определили как Хулио Нивело, мог перебраться из Флориды в Калифорнию.

По словам детектива из нью-йоркского департамента полиции, Нивело 53 года, он уже был несколько раз судим, полиции он также знаком под именем Луиса Толедо. Ранее его четыре раза депортировали на родину - в Эквадор.

В конце концов оказалось, что Нивело не уезжал в Калифорнию, а сбежал в свой родной Эквадор, где и был арестован. До этого власти искали его в течение нескольких месяцев, проводя обыски в его домах в Западном Нью-Йорке, Нью-Джерси, Орландо и Лос-Анджелесе, прежде чем сыщики решили отправиться в Эквадор.

Нивело был задержан без каких-либо происшествий. До сих пор неизвестно, когда он будет экстрадирован в Нью-Йорк для предъявления официальных обвинений. По сообщению полиции, им удалось вернуть часть похищенного золота.

В полиции также считают, что Нивело и ранее промышлял ограблением грузовиков. Он, можно сказать, считается ветераном этой сферы преступного мира.

Как считают журналисты телеканала NBC 4, арест Нивело завершает историю одного из самых удачливых и наглых преступлений года, которое привлекло внимание общественности. Случай продемонстрировал, насколько просто можно провернуть такое преступление. Подводя итог, телеканал предполагает, что в самое ближайшее время можно ожидать повторения такой кражи.