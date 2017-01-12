Как сообщает DigiTimes, при сборке смартфона iPhone 8 компания Apple откажется от алюминиевого сплава, сделав выбор в пользу корпуса из нержавеющей стали, который с обеих сторон будет покрыт усиленными стеклянными панелями.

Заказы на сборку будут разделены между Foxconn Electronics, которая отчиталась о первом с 1991 года снижении продаж, а также американской компанией Jabil. Производственный процесс позволит снизить время и затраты на сборку новых смартфонов. Источники из цепочки поставок утверждают, что речь идет о снижении стоимости примерно на 30-50%, при этом контроль качества останется на стабильно высоком уровне.

Издание добавляет, что нынешние поставщики корпусов для устройств Apple компании Catcher Technology и Casetek не пострадают от этих перемен, так как металлический корпус iPhone 8 все равно нужно будет доводить до идеального состояния на станках с ЧПУ.