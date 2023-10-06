Ринок нових комерційних авто в Україні у вересні зріс на 65% - «Укравтопром»

Реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) у вересні становили 1 012 од., що на 65% більше за показник вересня минулого року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Порівняно із серпнем поточного року реєстрації збільшилися на 6%, а від показника довоєнного вересня 2021 року відставання становить майже 29%.

Лідером ринку залишається Renault - 214 од., на другому місці закріпилася Scania зі 106 машинами, а на третє з п'ятого в серпні вийшов Ford (98 од.). Четвертим став Peugeot із реєстрацією 79 авто, замикає п'ятірку лідерів Volkswagen - 61 од.

Загалом у січні-вересні 2023 року український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили 8 132 нових машин, що на 65% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Як повідомлялося, в сегменті великих вантажівок, за даними інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting, у січні-вересні поточного року продаж зріс на 70% проти аналогічного періоду 2022 року - до 3,5 тис. од., зокрема у вересні приріст становив 72%. Впевнено лідирує в сегменті шведська Scania.

У 2022 році, за даними "Укравтопрому", ринок нових комерційних авто скоротився у 2,3 раза проти 2021 року - до 6,9 тис. од.