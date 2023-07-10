Фінансові новини
- |
- 10.07.23
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За пів року українці придбали понад 12 тисяч електромобілів
14:08 10.07.2023 |
Із січня до червня 2023 року український парк поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV), із яких нових - 2,8 тис. одиниць, вживаних - 9,8 тис.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що відносно результату першого півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі. Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% до 22%.
Найбільш популярною моделлю серед нових електромобілів минулого місяця став Volkswagen ID.4 - 899 авто. До п'ятірки лідерів також увійшли DongFeng/Honda M-NV (497 авто), Volkswagen ID.6 (168 авто), Honda e (146 авто) та BMW iX (87 авто).
Водночас найпопулярнішим за кількістю реєстрацій вживаних електрокарів став Nissan Leaf - 1921 авто. Далі йдуть Volkswagen e-Golf (940 авто), Tesla Model 3 (908 авто), Volkswagen ID.4 (724 авто) та Tesla Model Y (156 авто).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
|Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
|Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
|Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За пів року українці придбали понад 12 тисяч електромобілів
|Peugeot 208 та E-208 дебютували зі стильним рестайлінгом
|Пекін заявляє, що обмеження експорту галію і германію не є спробою тиску на якусь країну
|Volkswagen представив оновлений кросовер T-Cross
|Запуск Threads: Twitter погрожує судом компанії Meta
|Fiat 600 офіційно представлений як компактний кросовер
Бізнес
|nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?