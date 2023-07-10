За пів року українці придбали понад 12 тисяч електромобілів

Із січня до червня 2023 року український парк поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV), із яких нових - 2,8 тис. одиниць, вживаних - 9,8 тис.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно результату першого півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі. Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% до 22%.

Найбільш популярною моделлю серед нових електромобілів минулого місяця став Volkswagen ID.4 - 899 авто. До п'ятірки лідерів також увійшли DongFeng/Honda M-NV (497 авто), Volkswagen ID.6 (168 авто), Honda e (146 авто) та BMW iX (87 авто).

Водночас найпопулярнішим за кількістю реєстрацій вживаних електрокарів став Nissan Leaf - 1921 авто. Далі йдуть Volkswagen e-Golf (940 авто), Tesla Model 3 (908 авто), Volkswagen ID.4 (724 авто) та Tesla Model Y (156 авто).