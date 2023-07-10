Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За пів року українці придбали понад 12 тисяч електромобілів

14:08 10.07.2023 |

Транспорт

 

Із січня до червня 2023 року український парк поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV), із яких нових - 2,8 тис. одиниць, вживаних - 9,8 тис.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно результату першого півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі. Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% до 22%.

Найбільш популярною моделлю серед нових електромобілів минулого місяця став Volkswagen ID.4 - 899 авто. До п'ятірки лідерів також увійшли DongFeng/Honda M-NV (497 авто), Volkswagen ID.6 (168 авто), Honda e (146 авто) та BMW iX (87 авто).

Водночас найпопулярнішим за кількістю реєстрацій вживаних електрокарів став Nissan Leaf - 1921 авто. Далі йдуть Volkswagen e-Golf (940 авто), Tesla Model 3 (908 авто), Volkswagen ID.4 (724 авто) та Tesla Model Y (156 авто).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8214
  0,0219
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6993  0,02 0,06 37,3821  0,01 0,02
EUR 40,2571  0,13 0,33 41,1089  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес