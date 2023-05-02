Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Продажі нових авто в Україні в квітні зросли на 14%, – «Укравтопром»

09:56 02.05.2023 |

Транспорт

 

У квітні українці придбали та зареєстрували 5160 нових легкових авто, що у 4,3 раза більше ніж торік та на 14% більше, ніж у березні.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Однак, зазначається, що від показника квітня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає майже на 49%.

Найчастіше минулого місяця українці купували автівки японської марки Toyota - 805 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів залишається Renault - 543 штуки. Трійку лідерів замикає BMW - 439 проданих авто.

Також у топ-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 авто, та Skoda - 393 одиниці.

Бестселером квітня на українському ринку нових легковиків знову став кросовер Renault Duster, який обрали 508 покупців.

Загалом із початку 2023 року, в Україні було зареєстровано 16,4 тис. нових легкових авто, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2693
  0,1371
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4146  0,00 0,01 37,9815  0,07 0,19
EUR 40,9088  0,07 0,18 41,6688  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес