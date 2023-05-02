Продажі нових авто в Україні в квітні зросли на 14%, – «Укравтопром»

У квітні українці придбали та зареєстрували 5160 нових легкових авто, що у 4,3 раза більше ніж торік та на 14% більше, ніж у березні.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Однак, зазначається, що від показника квітня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає майже на 49%.

Найчастіше минулого місяця українці купували автівки японської марки Toyota - 805 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів залишається Renault - 543 штуки. Трійку лідерів замикає BMW - 439 проданих авто.

Також у топ-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 авто, та Skoda - 393 одиниці.

Бестселером квітня на українському ринку нових легковиків знову став кросовер Renault Duster, який обрали 508 покупців.

Загалом із початку 2023 року, в Україні було зареєстровано 16,4 тис. нових легкових авто, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.