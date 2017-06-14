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Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
14:27 14.06.2017 |
В выходные миллионы украинцев бурно обсуждали в соцсетях фото суперкара, якобы отечественного производства, который собирают под Киевом любители. "Сегодня" нашла разработчиков уникального авто и выяснила все детали.
Как оказалось, разработкой авто, которое уже сравнивают с Ferrari, Lamborghini и McLaren, действительно занимались инженеры, среди которых есть украинцы - в компании, которую основали украинцы, но на данный момент собирают авто в Испании, в Барселоне. Хотя в компании не исключают, что в перспективе могут перенести часть производства в Украину.
"Разработкой авто HIMERA-Q, начиная от двигателя и заканчивая конструкциями шасси, занимались украинские инженеры. И сейчас на производстве работает 10 человек. Чтобы создать суперкар, понадобилось два года, хотя идея возникла еще пять лет назад. Создано две машины, и сейчас они тестируются на закрытых треках в Испании", - рассказала нам соучредитель компании разработчика Агнесса Евсеева.
По ее словам, один из суперкаров - полностью электронный, и в нем установлена графеновая батарея (это личная разработка инженеров компании). Батарея хороша тем, что в обычном режиме заряжается за 30 минут, и заряда хватает на тысячу километров! А в турборежиме она заряжается за восемь минут. "В категории таких электромобилей мы первые, и аналогов пока нет", - поясняет соучредитель компании Андрей Джазовский.
Салон в машине кожаный, с элементами натурального дерева, но по заказу клиентов может быть даже инкрустирован драгметаллами. Максимальная скорость суперкара - 350 км/ч. Стоимость HIMERA - от 700 тыс. евро в зависимости от комплектации и пожеланий клиента.
Но в Украине такого авто пока еще нет. "Мы привезли сюда только прототип авто (макет. - Авт.), который временно хранится в Вишневом. Его можно будет увидеть на выставке на ВДНХ (17-18 июня)", - поясняет нам Евсеева. В соцсетях фото прототипа суперкара появилось случайно. "Во время перевозки произошла небольшая авария, и крыло авто было немного повреждено. Нужно было реставрировать макет в одной из мастерских - там и просочилась информация в соцсеть, и появились легенды", - рассказали в компании.
Кстати, это не единственная разработка от украинских инженеров в Испании. Совсем скоро планируют показать компактный двухдверный электромобиль KUGEL на 3, 5 и 7 мест. Он может стать конкурентом для привычных уже Smart. Стоимость - 8 тысяч евро.
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